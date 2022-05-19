Atwasat

بدء علاج حالات ضمور العضلات في مصر الأسبوع المقبل

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 19 مايو 2022, 11:03 مساء
بدء علاج حالات ضمور العضلات في مصر الأسبوع المقبل
جانب من اجتماع عُقد بمقر ديوان المحاسبة (صفحة الديوان على فيسبوك)
alwasat radio

أعلن ديوان المحاسبة، الخميس، بدء العلاج الفوري للحالات الطارئة المصابة بمرض ضمور العضلات الشوكي بداية الأسبوع المقبل، في المركز الطبي العالمي بمصر، مع تحويل المبلغ المطلوب لهذه الحالات إلى المركز بصورة مباشرة.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد بمقر ديوان المحاسبة ضم رئيس ديوان المحاسبة ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المكلف ووزير المالية ووكيل هيئة الرقابة الإدارية، إضافة إلى مديري الإدارات المختصة، كما انضم إلى الاجتماع عن بعد ممثل عن المركز الطبي العالمي بمصر، وفق بيان نشرته صفحة الديوان على «فيسبوك».

وخصص الاجتماع لاستكمال الإجراءات المتخذة لعلاج مرضى ضمور العضلات الشوكي ومناقشة الصعوبات والمشاكل التي أدت إلى تأخر تنفيذ الاتفاقية المبرمة بالخصوص.

- توقيع مذكرة تفاهم مع المركز الطبي العالمي في مصر لاستقبال المرضى الليبيين
- الصحة: توصية بتحويل مليوني دولار لعلاج المرضى الليبيين بمصر
- الغويل يبحث المشاكل التي تواجه المرضى الليبيين في مصر
- تسديد الديون ومعالجة المرضى بالخارج ضمن محاور زيارة أبوجناح إلى مصر

ودار الاجتماع حول الإجراءات المتعلقة بالحالات التي جرى تقييمها وقبولها للعلاج بالمركز، أما بقية الحالات فقد جرى الاتفاق على فتح اعتماد مستندي لها لتنفيذ الاتفاقية المبرمة مع المركز.

اتفاقية علاج مرضى ضمور العضلات في مصر
وفي 28 مارس الماضي، وقعت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة مذكرة تفاهم مع المركز الطبي العالمي في مصر لاستقبال المرضى الليبيين، خاصة مرضى الأورام وضمور العضلات.

وتنص المذكرة على مراعاة كافة الضوابط المتعلقة بضبط مجال المسؤولية الطبية، علاوة على معاملة المرضى الليبيين بنفس قوائم الأسعار النمطية المعتمدة لعـلاج المرضى المصريين، وفقا لقوائم المنافع العلاجية الممثلة في علاج أمراض الأورام والضمور العضلي الشوكي والزراعات (الكبد، الكلى، النخاع) وجراحات العمود الفقري، وجراحات القلب وجراحات الأعصاب المعقدة، المتضمنة كراسة المواصفات الخاصة بعملية التعاقد وإتمام مراحل شراء الخدمات العلاجية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - المشهد السياسي في ليبيا

كاركاتير حليم - المشهد السياسي في ليبيا
للمرة الأولى في التاريخ.. «فيفا» يختار طاقم تحكيم نسائيا لكأس العالم 2022

للمرة الأولى في التاريخ.. «فيفا» يختار طاقم تحكيم نسائيا لكأس العالم 2022
العبدلي يكشف «فاتورة الكهرباء» جراء اشتباكات جنزور.. ويستغيث بـ«الحكومة» (فيديو)

العبدلي يكشف «فاتورة الكهرباء» جراء اشتباكات جنزور.. ويستغيث بـ«الحكومة» (فيديو)
بسبب النزاعات والكوارث.. عدد قياسي للنازحين داخليا خلال 2021

بسبب النزاعات والكوارث.. عدد قياسي للنازحين داخليا خلال 2021
بايدن يلجأ لقانون من حقبة الحرب الباردة لحل أزمة نقص حليب الأطفال

بايدن يلجأ لقانون من حقبة الحرب الباردة لحل أزمة نقص حليب الأطفال
أينتراخت يحرز لقب الدوري الأوروبي بالفوز على رينجرز (فيديو)

أينتراخت يحرز لقب الدوري الأوروبي بالفوز على رينجرز (فيديو)
أسوأ خسارة يومية لـ«وول ستريت» منذ يونيو 2020

أسوأ خسارة يومية لـ«وول ستريت» منذ يونيو 2020
روسيا تروج لجيل جديد من أسلحة الليزر يمكنها تعطيل الأقمار الصناعية والطائرات

روسيا تروج لجيل جديد من أسلحة الليزر يمكنها تعطيل الأقمار الصناعية والطائرات
كاركاتير خيري - فنلندا والسويد تقدمان رسميا طلبا الانضمام لـ«ناتو»

كاركاتير خيري - فنلندا والسويد تقدمان رسميا طلبا الانضمام لـ«ناتو»
الاتحاد الفرنسي يحقق مع لاعب باريس سان جيرمان السنغالي إدريسا جاي

الاتحاد الفرنسي يحقق مع لاعب باريس سان جيرمان السنغالي إدريسا جاي
تعليق العمل بدائرة توزيع كهرباء سوف الجين جراء هجوم مسلح

تعليق العمل بدائرة توزيع كهرباء سوف الجين جراء هجوم مسلح
قراءة فرنسية في اشتباكات طرابلس عقب دخول باشاغا

قراءة فرنسية في اشتباكات طرابلس عقب دخول باشاغا
مدير المنتخب الليبي في حواره مع برنامج «Wsport» على قناة الوسط «WTV»: نتحرك لمعسكر الإسكندرية

مدير المنتخب الليبي في حواره مع برنامج «Wsport» على قناة الوسط «WTV»: نتحرك ...
«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل مشوار الترقي للدوري الممتاز الليبي

«بوابة الوسط» تستعرض تفاصيل مشوار الترقي للدوري الممتاز الليبي
مأساة النيهوم (5/5)

مأساة النيهوم (5/5)
«مونتريال غازيت»: تورط شركة كندية في تمويه رشاوى تحت واجهة النهر الصناعي

«مونتريال غازيت»: تورط شركة كندية في تمويه رشاوى تحت واجهة النهر الصناعي
تأجيل النطق بالحكم في «قضية سجن أبوسليم» إلى 15 يونيو

تأجيل النطق بالحكم في «قضية سجن أبوسليم» إلى 15 يونيو
الزعيم الكوري الشمالي يوجه رسالة حادة للمسؤولين بسبب«كوفيد-19»

الزعيم الكوري الشمالي يوجه رسالة حادة للمسؤولين بسبب«كوفيد-19»
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
حكماء وأعيان أبوقرين والوشكة يطلعون رئيس الرقابة الإدارية على احتياجات المنطقتين
حكماء وأعيان أبوقرين والوشكة يطلعون رئيس الرقابة الإدارية على ...
أوروبا تحث الليبيين على الدخول في حوار فعلي لإيجاد طريقة توافقية للمضي نحو الانتخابات
أوروبا تحث الليبيين على الدخول في حوار فعلي لإيجاد طريقة توافقية ...
شاهد.. «اقتصاد بلس» يناقش ملفات وقضايا اقتصادية في ليبيا
شاهد.. «اقتصاد بلس» يناقش ملفات وقضايا اقتصادية في ليبيا
وليامز: مشاورات اليوم الخامس للمسار الدستوري اتسمت بروح التعاون
وليامز: مشاورات اليوم الخامس للمسار الدستوري اتسمت بروح التعاون
مصادر لـ«نوفا»: من الصعب اتفاق مجلسي النواب والدولة بشأن الإطار الدستوري خلال اجتماع القاهرة
مصادر لـ«نوفا»: من الصعب اتفاق مجلسي النواب والدولة بشأن الإطار ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
كتيبة «النواصي»: نبارك دخول الحكومة الليبية برئاسة باشاغا طرابلس
كتيبة «النواصي»: نبارك دخول الحكومة الليبية برئاسة باشاغا ......
الحد الأقصى 120 ألف دينار.. «المركزي» يعلن ضوابط جديدة للقروض الشخصية
الحد الأقصى 120 ألف دينار.. «المركزي» يعلن ضوابط جديدة ......
شركة طيران ليبية خاصة جديدة تعلن وصول أولى رحلاتها من مالطا
شركة طيران ليبية خاصة جديدة تعلن وصول أولى رحلاتها من مالطا...
«العفو الدولية» تطالب بمحاسبة رئيس «جهاز دعم الاستقرار»
«العفو الدولية» تطالب بمحاسبة رئيس «جهاز دعم الاستقرار»...
باشاغا يتحدث عن تفاصيل ليلة دخول طرابلس (فيديو)
باشاغا يتحدث عن تفاصيل ليلة دخول طرابلس (فيديو)...
المزيد
ضبط 30 كيلو كوكايين داخل محطة الكهرباء الخمس
ضبط 30 كيلو كوكايين داخل محطة الكهرباء الخمس...
استقالة رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية بعد أيام من منعه من السفر خارج البلاد
استقالة رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية بعد أيام من ......
بدء علاج حالات ضمور العضلات في مصر الأسبوع المقبل
بدء علاج حالات ضمور العضلات في مصر الأسبوع المقبل...
مصادر لـ«نوفا»: من الصعب اتفاق مجلسي النواب والدولة بشأن الإطار الدستوري خلال اجتماع القاهرة
مصادر لـ«نوفا»: من الصعب اتفاق مجلسي النواب والدولة بشأن ......
وليامز: مشاورات اليوم الخامس للمسار الدستوري اتسمت بروح التعاون
وليامز: مشاورات اليوم الخامس للمسار الدستوري اتسمت بروح ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط