بدء علاج حالات ضمور العضلات في مصر الأسبوع المقبل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن ديوان المحاسبة، الخميس، بدء العلاج الفوري للحالات الطارئة المصابة بمرض ضمور العضلات الشوكي بداية الأسبوع المقبل، في المركز الطبي العالمي بمصر، مع تحويل المبلغ المطلوب لهذه الحالات إلى المركز بصورة مباشرة.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد بمقر ديوان المحاسبة ضم رئيس ديوان المحاسبة ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المكلف ووزير المالية ووكيل هيئة الرقابة الإدارية، إضافة إلى مديري الإدارات المختصة، كما انضم إلى الاجتماع عن بعد ممثل عن المركز الطبي العالمي بمصر، وفق بيان نشرته صفحة الديوان على «فيسبوك».

وخصص الاجتماع لاستكمال الإجراءات المتخذة لعلاج مرضى ضمور العضلات الشوكي ومناقشة الصعوبات والمشاكل التي أدت إلى تأخر تنفيذ الاتفاقية المبرمة بالخصوص.

- توقيع مذكرة تفاهم مع المركز الطبي العالمي في مصر لاستقبال المرضى الليبيين

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ودار الاجتماع حول الإجراءات المتعلقة بالحالات التي جرى تقييمها وقبولها للعلاج بالمركز، أما بقية الحالات فقد جرى الاتفاق على فتح اعتماد مستندي لها لتنفيذ الاتفاقية المبرمة مع المركز.

اتفاقية علاج مرضى ضمور العضلات في مصر

وفي 28 مارس الماضي، وقعت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة مذكرة تفاهم مع المركز الطبي العالمي في مصر لاستقبال المرضى الليبيين، خاصة مرضى الأورام وضمور العضلات.

وتنص المذكرة على مراعاة كافة الضوابط المتعلقة بضبط مجال المسؤولية الطبية، علاوة على معاملة المرضى الليبيين بنفس قوائم الأسعار النمطية المعتمدة لعـلاج المرضى المصريين، وفقا لقوائم المنافع العلاجية الممثلة في علاج أمراض الأورام والضمور العضلي الشوكي والزراعات (الكبد، الكلى، النخاع) وجراحات العمود الفقري، وجراحات القلب وجراحات الأعصاب المعقدة، المتضمنة كراسة المواصفات الخاصة بعملية التعاقد وإتمام مراحل شراء الخدمات العلاجية.