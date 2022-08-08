«النهر الصناعي» يعلن إعادة المياه لمدن وقرى الجبل الغربي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي إعطاء الإذن بفتح الصمام الرئيسي لخط «أبوزيان - الرحيبات»، ومباشرة أعمال تعبئة الخط؛ وذلك تمهيدا لعودة عودة المياه لمدن وقرى الجبل الغربي.

وعقد الجهاز اجتماعا بخزان أبوزيان، اليوم الإثنين، بحضور مدير عام منظومة الحساونة سهل الجفارة، ومساعد مدير إدارة التشغيل والصيانة غريان، ومدير إدارة الإنتاج والشئون الفنية، ورئيس غرفة التحكم الرئيسية.

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استعرض الاجتماع الخطة التشغيلية لخط أبوزيان - الرحيبات التي جرى اعتمادها وبناءً عليها جرى إعطاء الإذن بفتح الصمام الرئيسي.

وشكر الجهاز إدارة المنظومة وفرق الصيانة والمراقبة بمنطقة التشغيل والصيانة غريان، لتأهيل خط «أبوزيان – الرحيبات»، مشيرا إلى العمل بكل ما توفر لديه من إمكانات لرفع المعاناة وتوفير الإمداد المائي لمدن الجبل الواقعة على الخط.