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صيانة أنبوب نقل المياه الرئيسي وتركيب صمامات هواء بخط النهر الصناعي أبوزيان - الرحيبات

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 22 يونيو 2022, 05:19 مساء
صيانة أنبوب نقل المياه الرئيسي وتركيب صمامات هواء بخط النهر الصناعي أبوزيان - الرحيبات
فريق الصيانة بموقع العمل بالخط الرئيسي الرحيبات - أبوزيان. (جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي)
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أكد جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، اليوم الأربعاء، استمرار أعمال صيانة أنبوب نقل المياه الرئيسي في أبوزيان - الرحيبات من قبل فريق الصيانة بمنطقة التشغيل والصيانة بالمنظومة في غريان.

وأضاف جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي عبر صفحته على «فيسبوك» أن فرق المراقبة تقوم في سياق متوازٍ بمباشرة تركيب صمامات الهواء على خط النقل الرئيسي أبوزيان - الرحيبات.

ولم يوضح جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي ما إن كانت أعمال الصيانة تجري بشكل دوري، أم بعد تعرض الخط للاعتداءات والتوصيلات غير الشرعية عليه، مثلما جرى في السابق وتسبب في توقف ضخ المياه.

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إزالة التعديات على مسارات النهر الصناعي
وأمر النائب العام خلال الأسابيع الأجهزة الأمنية المختصة بإزالة التعديات على مسارات خطوط النهر الصناعي، حيث باشرت إدارة تنفيذ القانون بوزارة الداخلية في حملة تمكنت خلالها من إيقاف وإزالة عدد كبير من التوصيلات غير الشرعية بخط النهر الصناعي.

وناشد جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي في أوقات سابقة، الجهات الأمنية والمسؤولة في مختلف المناطق بضرورة حماية مسارات خطوط النهر الصناعي ومكوناتها وتوفير الحماية والأمن لفرق التشغيل والمراقبة حتى تتمكن من القيام بأعمالها على الوجه الأمثل.

فريق الصيانة بموقع العمل بالخط الرئيسي الرحيبات - أبوزيان. (جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي)
فريق الصيانة بموقع العمل بالخط الرئيسي الرحيبات - أبوزيان. (جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي)
فريق الصيانة بموقع العمل بالخط الرئيسي الرحيبات - أبوزيان. (جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي)
فريق الصيانة بموقع العمل بالخط الرئيسي الرحيبات - أبوزيان. (جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي)
فريق الصيانة بموقع العمل بالخط الرئيسي الرحيبات - أبوزيان. (جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي)
فريق الصيانة بموقع العمل بالخط الرئيسي الرحيبات - أبوزيان. (جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي)
فريق الصيانة بموقع العمل بالخط الرئيسي الرحيبات - أبوزيان. (جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي)
فريق الصيانة بموقع العمل بالخط الرئيسي الرحيبات - أبوزيان. (جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي)
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