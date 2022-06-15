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النهر الصناعي: انخفاض الإمداد المائي بعد اعتداء جديد على المسار الشرقي (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 15 يونيو 2022, 03:15 مساء
النهر الصناعي: انخفاض الإمداد المائي بعد اعتداء جديد على المسار الشرقي (فيديو)
تسريب مياه ناتج عن اعتداء جديد على المسار الشرقي لمنظومة النهر الصناعي، 15 يونيو 2022. (النهر الصناعي)
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أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، اليوم الأربعاء، حدوث تسرب بإحدى محطات المسار الشرقي للمنظومة تقع تحديدًا بمنطقة الجمعة بمدينة زليتن، متوقعًا انخفاض الإمداد المائي على المناطق الواقعة على المسار الشرقي.

وقال مدير عام منظومة الحساونة -سهل الجفارة، إن التسرب وقع بالمحطة رقم «E598+000 M/H»، وجاء نتيجة اعتداء أحد المواطنين على المسار الشرقي للمنظومة، وفق بيان صادر عن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي.

وأوضح أن المحطة واقعة ضمن مناطق الضغط المرتفع وتصل إلى 16 بارا، وهو ما يتطلب إجراءات تشغيلية خاصة، لافتًا إلى أن غرفة التحكم الرئيسية باشرت أعمال المناورات التشغيلية لتخفيض الضغط بالمسار الشرقي حتى تتمكن فرق الصيانة بإدارة التشغيل والصيانة من إجراء الصيانة.

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اعتداءات متكررة على خطوط نقل المياه
وتوقع المصدر نفسه انخفاض الإمداد المائي على المناطق الواقعة على المسار الشرقي لحين استكمال الصيانة.

وتشهد خطوط نقل المياه التابعة لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي تعديات كثيرة في عدة مناطق تسببت في أكثر من مرة في قطع المياه عن المواطنين، فيما ناشدت إدارة الجهاز الجهات المختصة ضرورة تأمين المسارات.

وأطلقت وزارة الداخلية خلال الفترة الماضية حملة أمنية لإيقاف التعديات على مسارات خطوط المياه لجهاز النهر الصناعي وإزالة الوصلات غير القانونية التي يجري تركيبها في بعض المناطق من أجل الري.

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