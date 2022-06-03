«النهر الصناعي»: السيطرة على تسريب بمسار ترهونة – أبوزيان

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، الخميس، السيطرة على التسريب الذي وقع بالمحطة «39» لمنظومة الحساونة سهل جفارة بعد الاعتداء على مسار ترهونة- أبوزيان.

وقال الجهاز في بيان مقتضب، إن عمليات السيطرة على التسرت جرت بحضور إدارة إنفاذ القانون.

وقبل يومين، أعلن الجهاز تعرض الخط الناقل للمياه ترهونة – أبوزيان لثلاثة اعتداءات خلال أسبوعين، ما اضطره إلى إيقاف الضخ من محطة ترهونة وقطع المياه عن المدن الواقعة على المسار لإجراء الصيانة.

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تكرار الاعتداءات على مسارات النهر الصناعي

وقال الجهاز عبر صفحته على «فيسبوك»: «للأسف تكرار الاعتداء على خط الناقل للمياه ترهونة أبوزيان بالمحطة رقم PW39+834 وإيقاف الضخ بمحطة ترهونة لإجراء الصيانة وانقطاع الإمداد المائي للمدن الواقعة على المسار».

وتشهد خطوط نقل المياه التابعة لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي تعديات كثيرة في عدة مناطق تسببت في أكثر من مرة في قطع المياه عن المواطنين، فيما ناشدت إدارة الجهاز الجهات المختصة ضرورة تأمين المسارات.

وأطلقت وزارة الداخلية خلال الفترة الماضية حملة أمنية لإيقاف التعديات على مسارات خطوط المياه لجهاز النهر الصناعي وإزالة الوصلات غير القانونية التي يجري تركيبها في بعض المناطق من أجل الري.