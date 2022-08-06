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إعلان تفاصيل إنتاج جهاز «النهر الصناعي»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 06 أغسطس 2022, 04:17 مساء
إعلان تفاصيل إنتاج جهاز «النهر الصناعي»
موظفان بجهاز النهر الصناعي أثناء القيام بأعمال صيانة. (الجهاز)
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يسعى جهاز إدارة وتنفيذ مشروع النهر الصناعي لرفع حجم الإنتاج المائي بعد الانتهاء من عملية إعادة تأهيل 171 بئرًا.

وقال مدير مكتب الإعلام بجهاز إدارة وتنفيذ مشروع النهر الصناعي صلاح الساعدي، إن إنتاج منظومة الحساونة يبلغ مليونًا و150 ألف لتر مكعب يوميًا من الطاقة الكلية للمنظومة المقدرة بمليوني لتر مكعب، وفق تطبيق «بكم» الإخباري.

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كم يبلغ إنتاج كل من تازربو وغدامس؟
وأضاف أن منظومة تازربو تنتج 900 ألف لتر مكعب يوميًا من الطاقة الكلية للمنظومة، التي تبلع 1.6 مليون لتر مكعب، مشيرًا إلى أن إنتاج منظومة غدامس يبلغ 100 ألف لتر يوميًا من الطاقة الكلية المقدرة بثلاثة ملايين لتر مكعب.

وأكد الساعدي أن الإنتاج المائي الكلي للمشروع يوميًا بلغ بنهاية شهر يوليو الماضي أكثر من مليوني لتر مكعب يوميًا، بينما تبلغ الطاقة الإنتاجية الكلية للمشروع 6 ملايين لتر مكعب يوميًا.

موظفون بجهاز النهر الصناعي أثناء القيام بأعمال صيانة. (الجهاز)
موظفون بجهاز النهر الصناعي أثناء القيام بأعمال صيانة. (الجهاز)
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