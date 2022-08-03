مؤسسة النفط تطالب الجوف بإعداد خطة طويلة المدى

القاهرة - بوابة الوسط

طالب مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأربعاء، مسؤولي شركة «الجوف» للتقنية النفطية، بالسعي لمواكبة التطور الحاصل في مجال التقنية النفطية، والمحافظة على نسبة التكاليف وحجم الأعمال المنجزة، وإعداد خطط طويلة المدى، مؤكدا دعمه التام والدائم للشركة.

وعقد مجلس إدارة المؤسسة، برئاسة فرحات بن قدارة، وحضور أعضاء مجلس الإدارة د. خليفة عبدالصادق، وأحمد عمار، وحسين صافار، ومسعود موسى، اليوم الثلاثاء، بمقر المؤسسة الرئيسي بطرابلس، اجتماعا مع رئيس لجنة إدارة شركة «الجوف» للتقنية النفطية مجدي إمساعد، وأعضاء لجنة إدارة الشركة، وفق الصفحة الرسمية للشركة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

إيرادات شركة الجوف

بحث الاجتماع النشاط العام للشركة وأعمالها المنجزة والتي ما زالت قيد الإنجاز، وناقش المشكلات التي تواجهها، وأبرزها الديون المستحقة، والسبل الكفيلة بتجاوزها لتحقيق مستهدفاتها واستمرار توسيع أعمالها.

وحققت شركة الجوف للتقنية النفطية إيرادات قياسية في العام 2021، قُدرت بـ140 مليون دينار وبزيادة قدرها 79 مليونا عن العام 2020، وفقما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في يناير الماضي.

من اجتماع مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مع مسؤولي شركة «الجوف»، 3 أغسطس 2022. (مؤسسة النفط)

من اجتماع مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مع مسؤولي شركة «الجوف»، 3 أغسطس 2022. (مؤسسة النفط)