مؤسسة النفط: «الجوف» حققت إيرادات قياسية في العام 2021

اجتماع الجمعية العمومية الجمعية العمومية لشركة الجوف للتقنية النفطية (صفحة المؤسسة الوطنية للنفط على فيسبوك)

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، عن تحقيق شركة الجوف للتقنية النفطية إيرادات قياسية في العام 2021، قُدرت بـ140 مليون دينار وبزيادة قدرها 79 مليونا عن العام 2020.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية الجمعية العمومية للشركة، الأحد، بالمجمع الصناعي لشركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز، برئاسة المهندس مصطفى صنع الله، بحضور أعضاء مجلس الإدارة بمؤسسة النفط، أبو القاسم شنقير، جاد الله العوكلي، والعماري محمد العماري، والمديرين العموم ومديري الإدارات بالمؤسسة.

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ومن شركة الجوف مجدي الدرسي رئيس لجنة الإدارة، وأعضاء لجنة الإدارة، خالد الدينالي، سليمان اجبيل، وأحمد العرفي، ورئيس هيئة المراقبة للشركة والمديرين العموم ومديري الإدارات من المؤسسة والشركة، وذلك وفق بيان نشرته صفحة مؤسسة النفط على «فيسبوك».

وناقش الاجتماع النشاط العام للشركة في العام 2021، والنشاط المتوقع والميزانية التقديرية لسنة 2022 واستعراض أبرز نشاطات الشركة، والتحديات التي تواجهها والسبل الكفيلة لضمان إيفائها بالتزاماتها تجاه شركات القطاع.

وأفاد الدرسي بأن الشركة تمكنت من النهوض بعد تعرضها للدمار والخراب، لافتا إلى أنّ الشركة أولت اهتمامًا بسوق الخدمات المتاح للحصول على حصة أكبر، فقدمت خدمات بجودة مرضية مما كان سببا في تحقيق إيرادات بمعدلات متنامية قدرت في نهاية العام 2021 بـ 140 مليون دينار وبزيادة قدرها 79 مليونا عن العام 2020.

وأضاف أن الشركة تجاوزت العديد من المشاكل وتقدمت بخطى متسارعة في إعادة تأهيل الأصول المتضررة واستخدام تقنيات عالية، وتشهد تحسنا ملحوظا في سوق الخدمات المصاحبة لحفر وإنتاج النفط والغاز، كما تساهم في إيجاد الحلول للمشاكل في العمليات الحقلية والمحافظة على معدلات الإنتاج.