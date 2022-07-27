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ارتفاع ملحوظ.. إصابات «كورونا» اليومية في ليبيا تتخطى حاجز الـ200

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 27 يوليو 2022, 02:30 مساء
ارتفاع ملحوظ.. إصابات «كورونا» اليومية في ليبيا تتخطى حاجز الـ200
التحديث الوبائي اليومي لفيروس «كورونا»، الأربعاء 27 يوليو 2022. (مركز مكافحة الأمراض)
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أحصى المركز الوطني لمكافحة الأمراض 204 إصابات جديدة بفيروس «كورونا»، إضافة إلى 191 حالة شفاء، فيما لم تسجل أية حالات وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

جاء ذلك بعد فحص 515 عينة للكشف عن فيروس «كورونا»، حيث تبين سلبية 311 عينة، وإيجابية 204 عينات بنسبة 39.61%، وفق التحديث اليومي الصادر عن المركز.

وبذلك، يرتفع إجمالي إصابات الفيروس منذ ظهوره في ليبيا مارس 2020، إلى 504 آلاف و326 حالة، بينها 496 ألفا و399 شفاء، و1496 نشطة، و6431 وفاة.

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توصية بإعادة فرض الإجراءات الاحترازية في طرابلس
ورفع المركز الوطني لمكافحة الأمراض التصنيف الوبائي لمنطقة طرابلس إلى المستوى الثالث، موصيا بإعادة فرض الإجراءات الاحترازية فيها من لبس الكمامة في الأماكن العامة، والتباعد الجسدي، وغيرهما.

وجاءت توصية المركز ضمن تقريره الوبائي الصادر، أمس الثلاثاء، عن الفترة من 15 إلى 21 يوليو، والذي لاحظ ظهور بؤر وبائية جديدة في بعض المدن ذات الكثافة السكانية العالية مدللا على ذلك بارتفاع عدد المناطق التي ضربها الوباء هذا الأسبوع لتشمل الغرب والشرق والجنوب، علاوة على أن استمرار مؤشر التكاثر عند 1.3 دليل على استمرار الفيروس، وفق المركز.

وأشار التقرير إلى انخفاض عدد الاختبارات المخصصة للكشف عن الفيروس إلى أقل من 50 اختبارا لكل 100 ألف مواطن، معتبرا أن ذلك «يقلل وبشكل كبير» من قدرة المركز على رصد التغيرات المستقبلية لانتشار الوباء.

ودعا في السياق ذاته، إلى سرعة رفع سقف الاختبارات اليومية وذلك بتضمين مختلف الاختبارات التي تُجرى في القطاعين العام والخاص لرفع قدرة أجهزة المركز في الكشف عن الحالات.

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