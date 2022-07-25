المركز الوطني لمكافحة الأمراض: 168 إصابة جديدة بـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الإثنين، تسجيل 168 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» أمس الأحد.

وحسب التحديث اليومي الصادر عن المركز، فقد بلغت نسبة الحالات الموجبة 40.67% من عدد العينات البالغ 413 عينة، من بينها 245 عينة سالبة. واستحوذت العاصمة طرابلس على أكبر عدد من الإصابات بواقع 132 حالة.

ومنذ يوم الأحد، عاود المركز الوطني لمكافحة الأمراض نشر التحديث اليومي للوضع الوبائي في البلاد بعد توقف دام أشهر.

وبلغ إجمالي الإصابات منذ ظهور كورونا في البلاد 503 آلاف و981 حالة، من بينها 1342 حالة نشطة، في حين بلغ أعداد المتعافين 496 ألفا و208 حالة و6431 حالة.