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موظفو وزارة الصناعة والمعادن ببني وليد يطالبون بزيادة مرتباتهم

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد الإثنين 25 يوليو 2022, 05:15 مساء
موظفو وزارة الصناعة والمعادن ببني وليد يطالبون بزيادة مرتباتهم
عدد من موظفي وزارة الصناعة في بني وليد يرفعون لافتات خلال وقفة احتجاجية أمام مقر المراقبة بالمدينة، الإثنين، 25 يوليو 2022. (الإنترنت)
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طالب موظفو وزارة الصناعة والتعدين في مدينة بني وليد، بزيادة مرتباتهم أسوة بباقي الجهات الحكومية أو تفعيل جدول موحد نظرًا لغلاء المعيشة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية نظمها عدد من الموظفين التابعين لمراقبة الصناعة والمعادن في مدينة بني وليد، اليوم الإثنين، أمام مقر المراقبة.

وناشد الموظفون المشاركون في الوقفة حكومة الوحدة الوطنية تعديل المرتبات وإنصافهم أسوة بباقي القطاعات العامة المختلفة في الدولة، معلنين رفضهم تهميش مراقبة الصناعة والمعادن ببني وليد.

ورفع المحتجون خلال وقفتهم عددًا من اللافتات التي كتب عليها عبارات «لماذا يتم زيادة مرتبات قطاع دون قطاع آخر»، و«أين العدالة الاجتماعية في صرف مرتبات الدولة الليببية» وغيرهما من العبارات.

- الدبيبة: صرف مرتبات يوليو لمنتسبي الداخلية والجامعات والمعاهد وفق الزيادات بجدول المرتبات الموحد
- الدبيبة يعتمد جدول المرتبات الموحد

وسبق أن أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، في أكثر من مناسبة، أهمية العمل على توحيد وزيادة المرتبات، والإسراع في الإفراج عن المرتبات المتوقفة للموظفين العاملين بمختلف القطاعات العامة.

صرف مرتبات يوليو لوزارة الداخلية والجامعات وفق الزيادات المعتمدة
وفي 20 يوليو أعلن الدبيبة، صرف مرتبات شهر يوليو لمنتسبي وزارة الداخلية، وموظفي الجامعات، والمعاهد العليا وفق الزيادة المعتمدة في جدول المرتبات الموحد، حاثًا الوزارات على استكمال المطابقة مع وزارة المالية لتنفيذ جدول المرتبات الموحد، حسب كلمته في اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء الماضي.

واعتمد الدبيبة في 18 يونيو الماضي، الجدول الموحد للمرتبات، وكلف وزارة المالية تحديد الأثر المالي لتنفيذ القرار رقم «540» بالخصوص بالتنسيق مع الجهات الحكومية الممولة من الخزينة العامة.

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