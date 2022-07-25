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جهاز الأمن الداخلي: حملة أمنية موسعة لضبط المتسولين

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 25 يوليو 2022, 12:00 صباحا
جهاز الأمن الداخلي: حملة أمنية موسعة لضبط المتسولين
جانب من حملة أمنية موسعة لضبط المتسولين (صفحة جهاز الأمن الداخلي على فيسبوك)
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أعلن جهاز الأمن الداخلي إطلاق حملة أمنية موسعة بالتعاون مع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية لضبط المتسولين وإحالتهم إلى مراكز الإيواء بجهاز الهجرة غير الشرعية، واتخاد ما يلزم من إجراءات قانونية حيالهم ومعرفة الدوافع والأبعاد الأمنية.

وأرجع الجهاز، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، الحملة الأمنية إلى انتشار ظاهرة التسول وتزايدها الملحوظ في الشوارع، وفي الطرقات العامة، مشيرًا إلى تأثيرها السلبي على المجتمع الليبي وخوفًا من استغلالها أمنياً.

- إطلاق حملة أمنية لمكافحة ظاهرة التسول بمدينة بنغازي وضواحيها

وأوضح أن الأطراف المعنية باشرت الحملة أمس السبت 23 يوليو، والتي أسفرت مبدئيًا عن ضبط مجموعة من المتسولين من جنسيات مختلفة، تنوعت حيلهم وأساليبهم لاستعطاف المارة لأجل الحصول على الأموال.

وفي 29 مايو الماضي، أطلقت الغرفة المشتركة لتأمين بنغازي الكبرى، حملة أمنية لمكافحة ظاهرة التسول بالمدينة وضواحيها، بحسب ما أعلنته مديرية أمن بنغازي عبر صفحتها على «فيسبوك» آنذاك، بعدما قالت إن المتسولين ينتمون إلى عصابات ممنهجة ومنظمة تعمل بشكل دوري وتنشط في المناسبات، كما أن من يقفون وراءهم يجنون أموالًا طائلة، فضلًا عن أنهم ينتمون لمختلف الجنسيات.

جانب من حملة أمنية موسعة لضبط المتسولين (صفحة جهاز الأمن الداخلي على فيسبوك)
جانب من حملة أمنية موسعة لضبط المتسولين (صفحة جهاز الأمن الداخلي على فيسبوك)
جانب من حملة أمنية موسعة لضبط المتسولين (صفحة جهاز الأمن الداخلي على فيسبوك)
جانب من حملة أمنية موسعة لضبط المتسولين (صفحة جهاز الأمن الداخلي على فيسبوك)
جانب من حملة أمنية موسعة لضبط المتسولين (صفحة جهاز الأمن الداخلي على فيسبوك)
جانب من حملة أمنية موسعة لضبط المتسولين (صفحة جهاز الأمن الداخلي على فيسبوك)
جانب من حملة أمنية موسعة لضبط المتسولين (صفحة جهاز الأمن الداخلي على فيسبوك)
جانب من حملة أمنية موسعة لضبط المتسولين (صفحة جهاز الأمن الداخلي على فيسبوك)
جانب من حملة أمنية موسعة لضبط المتسولين (صفحة جهاز الأمن الداخلي على فيسبوك)
جانب من حملة أمنية موسعة لضبط المتسولين (صفحة جهاز الأمن الداخلي على فيسبوك)
جانب من حملة أمنية موسعة لضبط المتسولين (صفحة جهاز الأمن الداخلي على فيسبوك)
جانب من حملة أمنية موسعة لضبط المتسولين (صفحة جهاز الأمن الداخلي على فيسبوك)
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