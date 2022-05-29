إطلاق حملة أمنية لمكافحة ظاهرة التسول بمدينة بنغازي وضواحيها

القاهرة - بوابة الوسط

أطلقت الغرفة المشتركة لتأمين بنغازي الكبرى، حملة أمنية لمكافحة ظاهرة التسول بالمدينة وضواحيها، بحسب ما أعلنته مديرية أمن بنغازي عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأوضحت المديرية أن الحملة تأتي بناء على تعليمات رئيس الغرفة الأمنية المشتركة العميد نوري الساعدي و«تقضي بضبط عصابات التسول التي تستغل عطف المواطن الكريم وذلك بعد ازدياد عدد المتسولات من مختلف الجنسيات بشكل كبير جدًا».

ضبط العديد من المتسولين بأماكن مختلفة في بنغازي

وأكدت المديرية خروج الدوريات الأمنية المشتركة من قسم النجدة وقسم التمركزات الأمنية ووحدة الشرطة النسائية والإدارة العامة للدعم المركزي وجهاز مكافحة الظواهر السلبية، مؤكدة ضبط العديد من المتسولين والمتسولات من عدة أماكن بمدينة بنغازي.

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وأكد رئيس الغرفة الأمنية المشتركة لتأمين بنغازي الكبرى وضواحيها العميد نوري الساعدي أن الحملة «لن تتوقف حتى تنتهي ظاهرة التسول بجميع أنواعها، والوصول وضبط ضعاف النفوس الذين يروجون لها، خصوصًا أنهم يساهمون في زرع الفوضى في الأسواق والطرقات العامة علاوة على أنها تحمل خلفها عدة محاذير أمنية».

خطة محكمة للقضاء على ظاهرة التسول في بنغازي

يأتي إطلاق الحملة الأمنية لمكافحة ظاهرة التسول في مدينة بنغازي وضواحيها، بعد يوم من إعلان مديرية الأمن وضع خطة محكمة للقضاء على ظاهرة التسول، التي لوحظ انتشارها في بنغازي، وذلك في ختام اجتماع عُقِد أمس السبت بمقر الغرفة الأمنية برئاسة رئيس الغرفة العميد نوري الساعدي، ضم عددًا من القيادات الأمنية.

وفي أوقات سابقة، قالت المديرية إن المتسولين ينتمون إلى عصابات ممنهجة ومنظمة تعمل بشكل دوري وتنشط في المناسبات، كما أن من يقفون وراءهم يجنون أموالًا طائلة، فضلًا عن أنهم ينتمون لمختلف الجنسيات.

توقيف متسولين خلال الحملة الأمنية لمكافحة الظاهرة في بنغازي وضواحيها. (مديرية أمن بنغازي)

توقيف متسولين خلال الحملة الأمنية لمكافحة الظاهرة في بنغازي وضواحيها. (مديرية أمن بنغازي)

توقيف متسولين خلال الحملة الأمنية لمكافحة الظاهرة في بنغازي وضواحيها. (مديرية أمن بنغازي)

توقيف متسولين خلال الحملة الأمنية لمكافحة الظاهرة في بنغازي وضواحيها. (مديرية أمن بنغازي)