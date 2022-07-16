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المنفي لرئيس المجلس الأوروبي: إدارة أموال ليبيا تخص الليبيين وحدهم

القاهرة - بوابة الوسط السبت 16 يوليو 2022, 11:10 مساء
المنفي لرئيس المجلس الأوروبي: إدارة أموال ليبيا تخص الليبيين وحدهم
المنفي خلال اجتماعه مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال في زامبيا، 16 يوليو 2022. (المجلس الرئاسي)
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أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي على «ملكية إدارة الأموال لليبيين دون غيرهم»، وذلك في لقائه مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال.

عقد اللقاء في مساء اليوم السبت في العاصمة الزامبية لوساكا، على هامش اجتماع التنسيق نصف السنوي الرابع بين الاتحاد الإفريقي  الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية.

تعاون في ملفي الأمن الغذائي والانتخابات مع أوروبا
وناقش الاجتماع آخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا، وآلية تعزيز العلاقات الليبية الأوروبية، وتعزيز الشراكة بين الجانبين في مجال التنمية، وكذلك ملف الأمن الغذائي وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا وملف الانتخابات.

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ملف المصالحة الوطنية على طاولة النقاش 
كما تطرق إلى المبادرة التي أطلقها المجلس الرئاسي للوصول إلى حل سياسي للأزمة الليبية. وتحدث المنفي عن «حرص المجلس الرئاسي على (نحقيق) مطالب الليبيين في إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية».

بدوره، قال شارل ميشال إن الاتحاد الأوروبي مستعد «لتقديم كافة أنواع الدعم والتعاون لإنجاح دور المجلس الرئاسي في ملف المصالحة الوطنية»، 

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