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شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: الأموال الليبية المجمدة بين النهب والتفريط

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 16 مايو 2022, 01:57 صباحا
شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: الأموال الليبية المجمدة بين النهب والتفريط
برنامج «نسخة إلى الرأي العام» عبر قناة الوسط «wtv». الأحد 15 مايو 2022
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تناولت الحلقة الجديدة من برنامج «نسخة إلى الرأي العام» عبر قناة الوسط «wtv»، قضية الأموال الليبية المجمدة بالخارج، في ظل الضبابية والغموض الذي هذا يكتنف الملف الشائك.

ويناقش البرنامج مصير الأموال الليبية المجمدة، ومدى جدية المجتمع الدولي ومجلس الأمن لمساعدة الليبيين لاسترجاع أموالهم، وماذا قدمت الحكومات الليبية المتعاقبة لاستعادة هذه الأموال.

وقبل الاستماع لتعليقات محللين ومهتمين بالملف، عرض البرنامج نبذة مختصرة عن أماكن تواجد هذه الأموال وقيمتها.

- «الأموال المجمدة» محور لقاء وكيل «الخارجية» مع السفير المالطي

وفي الثامن من أبريل الماضي، أجرى وكيل الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، مراد احميمة، مباحثات مع سفير مالطا ومبعوثها الخاص إلى ليبيا، تشارلز صليبا، بشان آليات رفع أموال المواطنين الليبيين المجمدة في البنوك المالطية واستردادها.

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