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«بوابة الوسط» تحصل على معلومات بشأن قضية فساد كبرى.. و«إنتربول» يصدر بطاقات حمراء بحق 5 ليبيين

طرابلس - بوابة الوسط الأربعاء 06 يوليو 2022, 09:25 مساء
«بوابة الوسط» تحصل على معلومات بشأن قضية فساد كبرى.. و«إنتربول» يصدر بطاقات حمراء بحق 5 ليبيين
مقر المؤسسة الليبية للاستثمار. (أرشيفية: الإنترنت)
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كشف مصدر قضائي شبهة اختلاس مال عام بمئات الملايين من الدولارات، تتعلق بإحدى الشركات التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار.

وأوضح المصدر في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الأربعاء في طرابلس، أن عملية الاختلاس جاءت على خلفية إبرام المؤسسة الليبية للاستثمار عقد استثمار بمبلغ 700 مليون دولار مع شركة «بلادين - Palladien» الدولية لإدارة الاستثمار.

وأضاف أن النيابة العامة باشرت التحقيق قبل سنتين في وقائع إدارة الاستثمار وهوامش الربح ومقابل أتعاب الإدارة، حيث تبين أن العقد المذكور يشوبه الفساد، إلى جانب وجود تحايل للحصول على العقد من خلال تأسيس شركة أخرى تحت اسم مشابه لشركة (بلادين)، وهي شركة (بلادوي) الدولية لإدارة الأموال.

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وأشار في السياق إلى أن النيابة العامة تشترك حاليا في تحقيقات مع النائب العام الهولندي بشأن هذه القضية.

«إنتربول» يصدر بطاقات حمراء بحق 5 ليبيين
وقال المصدر: «إن النيابة العامة لاحقت المتهمين بالحصول على الرشاوى والإضرار بالمال العام والحصول على منافع غير مشروعة»، كاشفا أن النيابة العامة طلبت من الشرطة الدولية (إنتربول)، إصدار خمس نشرات حمراء على خلفية هذه القضية، وقد صدرت بالفعل في حق كل من:
- حاتم عبد الفتاح الغرياني، مدير الإدارة المالية الأسبق بالشركة الليبية للاستثمار.
- محمد شكري محمد غانم، نجل رئيس الوزراء الليبي الأسبق شكري غانم.
- محمد عبدالله عقيل، رجل أعمال.
- إسماعيل النفاتي بوظهير، صهر رئيس الوزراء الليبي الأسبق شكري غانم شكري غانم.
- مصطفى محمد زرتي، الرئيس الأسبق للمؤسسة الليبية للاستثمار، وكان مقربا من سيف الإسلام القذافي.

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