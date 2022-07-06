«بوابة الوسط» تحصل على معلومات بشأن قضية فساد كبرى.. و«إنتربول» يصدر بطاقات حمراء بحق 5 ليبيين

طرابلس - بوابة الوسط

كشف مصدر قضائي شبهة اختلاس مال عام بمئات الملايين من الدولارات، تتعلق بإحدى الشركات التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار.

وأوضح المصدر في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الأربعاء في طرابلس، أن عملية الاختلاس جاءت على خلفية إبرام المؤسسة الليبية للاستثمار عقد استثمار بمبلغ 700 مليون دولار مع شركة «بلادين - Palladien» الدولية لإدارة الاستثمار.

وأضاف أن النيابة العامة باشرت التحقيق قبل سنتين في وقائع إدارة الاستثمار وهوامش الربح ومقابل أتعاب الإدارة، حيث تبين أن العقد المذكور يشوبه الفساد، إلى جانب وجود تحايل للحصول على العقد من خلال تأسيس شركة أخرى تحت اسم مشابه لشركة (بلادين)، وهي شركة (بلادوي) الدولية لإدارة الأموال.

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وأشار في السياق إلى أن النيابة العامة تشترك حاليا في تحقيقات مع النائب العام الهولندي بشأن هذه القضية.