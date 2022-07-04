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وزير الدفاع الإيطالي يحذر من مواجهة بلاده تهديدات جراء «ما يحدث في ليبيا»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 04 يوليو 2022, 09:05 صباحا
وزير الدفاع الإيطالي يحذر من مواجهة بلاده تهديدات جراء «ما يحدث في ليبيا»
صورة تذكارية للمشاركين في قمة حلف ناتو في مدريد، 30 يونيو 2022، (موقع ديكود 39 الإيطالي)
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حذر وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني، من مواجهة بلاده «تهديدات مباشرة لأمنها»، في ظل «هشاشة منطقة الشرق الأوسط، والصعوبات في بعض مناطق شمال أفريقيا ومنطقة الساحل»، مردفا: «وهو ما نراه مع ما يحدث في ليبيا حاليا».

وقال إن روما طلبت من حلف شمال الأطلسي «ناتو» ألا يتجاهل التهديدات التي يمكن أن تأتي من الجنوب، مشددا على أن الأمن الأوروبي - الأطلسي غير قابل لتقسيم، وفقا لتصريح إلى موقع «ديكود 39» الإيطالي، اليوم الإثنين.

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وأكد أن أفريقيا هي الاتجاه الذي «تطلع إليه إيطاليا باهتمام منذ فترة»، لافتا إلى الوضع المتداخل لليبيا وهشاشة بعض الدول في منطقة جنوب الصحراء ووجود الجماعات الإرهابية ورياح الحرب في القرن الأفريقي ومشكلة القراصنة.

استمرار عملية إيريني البحرية
كما أشار إلى أن البحر المتوسط ​​هو أحد أكثر البحار التي تخضع لحراسة مشددة، معددا العمليات الأمنية التي تجري به وهي «عملية حارس البحر التابعة لحلف ناتو، وعملية إيريني الأوروبية لمراقبة حظر الأسلحة على ليبيا، والعمليات الوطنية المختلفة وأنشطة التدريب على أساس ثنائي ومتعدد الأطراف».

وشدد على ضرورة إن لا يؤدي الاهتمام بالحرب في أوكرانيا إلى تجاهل التهديدات التي يمكن أن تأتي أيضًا من اتجاهات أخرى بما في ذلك الجبهة الجنوبية.

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