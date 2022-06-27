الأزمة الليبية على رأس أجندة زيارة دي مايو للرياض

القاهرة - بوابة الوسط

يجري وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم الأحد، مباحثات في المملكة العربية السعودية بشأن الأزمة الليبية من بين عدة ملفات إقليمية ودولية، وفقاً لموقع «ديكود 39» الإيطالي.

وتأتي الزيارة، مع حلول الذكرى التسعين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية الثنائية مع تعزيز الحوار الاستراتيجي بين روما والرياض والذي جاء أيضاً بتوقيع مذكرة تفاهم ثنائية في العلا في يناير 2021.

المبعوث الإيطالي وزيارة إلى أبوظبي

ومنذ أيام، التقى المبعوث الخاص لوزير الخارجية الإيطالي إلى ليبيا، نيكولا أورلاندو، في أبوظبي، بمدير إدارة التعاون الأمني الدولي بوزارة شؤون الأجانب الإماراتية، سالم محمد الزعابي، على ما ذكرت وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء، دون أن تذكر مزيد التفاصيل عن محاور اللقاء.

وجاء لقاء المبعوث الإيطالي ذلك ضمن سلسلة لقاءات يعقدها المبعوث الإيطالي داخل ليبيا وخارجها، حيث التقى، الأربعاء، بالعاصمة القطرية الدوحة، وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش، كما التقى في الدوحة أيضا نائب وزير الخارجية القطري للشؤون الإقليمية، محمد بن عبدالعزيز آل خليفة.