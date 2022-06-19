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توقيع اتفاق بين ديواني المحاسبة وهيئتي الرقابة الإدارية لإنهاء حالة الانقسام المؤسسي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 19 يونيو 2022, 04:12 مساء
توقيع اتفاق بين ديواني المحاسبة وهيئتي الرقابة الإدارية لإنهاء حالة الانقسام المؤسسي
خلال مراسم اعتماد الاتفاق بين ديواني المحاسبة وهيئتي الرقابة الإدارية. (مجلس التخطيط الوطني)
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أعلن مجلس التخطيط الوطني، اعتماد الاتفاق بين ديواني المحاسبة وهيئتي الرقابة الإدارية، لإنهاء حالة الانقسام المؤسسي وإعادة توحيد المؤسسات بشكل كامل «في القريب العاجل».

وبحسب بيان للمجلس، اعتمد رئيس مجلس التخطيط الوطني، رئيس اللجنة العليا لتوحيد المؤسسات الوطنية، الدكتور مفتاح الحربر، محاضر خارطة الطريق لتوحيد المؤسسات السيادية الرقابية والإدارية، بعد انتهاء اللجنة من عدة جلسات «نقاش هادف وبناء» على مدار يومين.

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ووقع رؤساء اللجان المشكلة من الطرفين، على خارطة طريق وإنهاء كل الأمور الخلافية وتحديد مواعيد دورية للاجتماع والتمهيد لتقديم تقرير موحد للسلطة التشريعية برعاية مجلس التخطيط الوطني وشركائه الدوليين ومنها هيئة الأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا UNDP، ومعهد الولايات المتحدة للسلام USIP، وصولًا لإنهاء الانقسام المؤسسي بشكل كامل، بما يحد من الفساد وعدم الإفلات من العقاب أو المساءلة.

وقال المجلس إن كلا الفريقين تحليا بـ«الروح الإيجابية، وامتلكا الإرادة الوطنية لإنهاء حالة الانقسام المؤسسي، ليس بمؤسستيهما فقط؛ بل أصرا على أن يكونا شركاء لمجلس التخطيط الوطني في إنهاء حالة الانقسام في كل مؤسسات الدولة، والسير نحو الاستقرار والتقدم».

خلال مراسم اعتماد الاتفاق بين ديواني المحاسبة وهيئتي الرقابة الإدارية. (مجلس التخطيط الوطني)
خلال مراسم اعتماد الاتفاق بين ديواني المحاسبة وهيئتي الرقابة الإدارية. (مجلس التخطيط الوطني)
خلال مراسم اعتماد الاتفاق بين ديواني المحاسبة وهيئتي الرقابة الإدارية. (مجلس التخطيط الوطني)
خلال مراسم اعتماد الاتفاق بين ديواني المحاسبة وهيئتي الرقابة الإدارية. (مجلس التخطيط الوطني)
خلال مراسم اعتماد الاتفاق بين ديواني المحاسبة وهيئتي الرقابة الإدارية. (مجلس التخطيط الوطني)
خلال مراسم اعتماد الاتفاق بين ديواني المحاسبة وهيئتي الرقابة الإدارية. (مجلس التخطيط الوطني)
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