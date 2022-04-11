القطراني يثني على مجلس التخطيط الوطني وجهوده لتوحيد المؤسسات وتفتيت المركزية

القاهرة - بوابة الوسط

أثنى نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب علي القطراني، على عمل مجلس التخطيط الوطني و«جهوده لتوحيد المؤسسات ودمجها بالصورة المطلوبة وتفتيت المركزية المقيتة»، مؤكدًا أهمية دور المجلس في وضع الاستراتيجيات العامة للدولة، وفق مكتب الإعلام والتواصل بديوان مجلس الوزراء بنغازي.

جاء ذلك خلال لقاء القطراني، اليوم الإثنين، بمكتبه بمقر ديوان مجلس الوزراء في بنغازي رئيس مجلس التخطيط الوطني مفتاح الحرير، بحضور المستشار عبدالباسط الكزة والمستشار عبدالله الحاسي ومدير إدارة شؤون الرئاسة بمجلس التخطيط أشرف الكريمي، ورئيس ديوان مجلس الوزراء في بنغازي رضا الفريطيس، وعضو لجنة توحيد المؤسسات بمجلس التخطيط الوطني.

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وقال مكتب الإعلام والتواصل بديوان مجلس الوزراء بنغازي، عبر صفحته على «فيسبوك»، نوقشت خلال اللقاء آلية توحيد المؤسسات ودمجها بالصورة المطلوبة وآلية توزيع التنمية المكانية.

وأوضح رئيس مجلس التخطيط الوطني، خلال اللقاء، «أنه تم التواصل مع أكثر من 100 مؤسسة؛ وذلك من أجل دمج المؤسسات بالصورة المطلوبة وتفعيل دواوين الوزارات وفروع المؤسسات وإعطائها الصلاحيات الكاملة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات، كل حسب موقعه الجغرافي لتسهيل الخدمات للمواطنين».

اجتماع القطراني مع رئيس مجلس التخطيط الوطني في بنغازي. الإثنين 11 أبريل 2022. (مكتب الإعلام والتواصل بديوان مجلس الوزراء بنغازي)