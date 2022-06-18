ليبيا تبحث التعاون بمجال الكهرباء مع تونس

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي، اليوم السبت، مع مدير عام الشركة التونسية للكهرباء والغاز جميل كوركاد، التنسيق المشترك في عدة مجالات منها تبادل الطاقة والصيانة والتدريب.

ويأتي اللقاء، الذي حضره من الجانب الليبي المدير العام المساعد لشؤون التشغيل صلاح الخفيفي، ومدير دائرة التخطيط محمد أوسويدر، في إطار التعاون المشترك والدائم بين الشركة العامة للكهرباء ونظيرتها التونسية.

- تونس تعتزم تعزيز التعاون مع الجزائر في مجال توسعة الربط الكهربائي إلى ليبيا

إرادة تونسية لتعزيز التعاون مع الجزائر في توسعة الربط الكهربائي إلى ليبيا

ومطلع يونيو الجاري، كشفت وزيرة الطاقة التونسية نائلة نويرة القنجي، إرادة بلادها في تعزيز التعاون في مجال الكهرباء من خلال تطوير الربط الكهربائي وتوسعته ليمتد إلى ليبيا.

وجددت الوزيرة التونسية خلال لقاء مع وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، إرادة تونس في تعزيز التعاون في مجال الكهرباء من خلال تطوير الربط الكهربائي وتوسعته ليمتد إلى ليبيا.

فيما أبدت الجزائر استعدادها لتموين الجارة تونس بالكهرباء حسب طلب الشركة التونسية للكهرباء والغاز، فضلًا عن التكوين وتصنيع قطع الغيار، مع التطلع لآفاق تعاون أكثر نجاعة في المستقبل على جميع الأصعدة.