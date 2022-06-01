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تونس تعتزم تعزيز التعاون مع الجزائر في مجال توسعة الربط الكهربائي إلى ليبيا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الأربعاء 01 يونيو 2022, 07:15 مساء
تونس تعتزم تعزيز التعاون مع الجزائر في مجال توسعة الربط الكهربائي إلى ليبيا
اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون في مجال الطاقة والمناجم بين الجزائر وتونس. (وزارة الطاقة الجزائرية)
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كشفت وزيرة الطاقة التونسية، نائلة نويرة القنجي، إرادة بلادها في تعزيز التعاون في مجال الكهرباء من خلال تطوير الربط الكهربائي وتوسعته ليمتد إلى ليبيا.

جاء ذلك بعد مشاورات أجرتها الوزيرة التونسية مع وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، خلال اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون في مجال الطاقة والمناجم الذي اُختتم اليوم الأربعاء.

تطوير الربط الكهربائي بين تونس وليبيا
وقالت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم التونسية حسب بيان لها إن القنجي التي استقبلها رئيس الحكومة الجزائرية، أيمن بن عبدالرحمان، جددت إرادة الجانب التونسي في تعزيز التعاون في مجال الكهرباء من خلال تطوير الربط الكهربائي وتوسعته ليمتد إلى ليبيا. فيما أبدت الجزائر استعدادها لتموين الجارة تونس بالكهرباء حسب طلب الشركة التونسية للكهرباء والغاز، فضلا عن التكوين وتصنيع قطع الغيار، مع التطلع لآفاق تعاون أكثر نجاعة في المستقبل على جميع الأصعدة.

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وقبل أيام، جددت الجزائر تمسكها بصفقة محطة توليد الكهرباء بالعاصمة طرابلس، التي انطلقت أشغالها الصيف الماضي بطاقة 160 ميغاواط. وفي استقباله، لوفد من الشركة العامة للكهرباء الليبية «جيكول»، ناقش وزير الطاقة والمناجم الجزائري آفاق علاقات التعاون بين مجمع سونلغاز الحكومي والشركة العامة للكهرباء الليبية في مجال الكهرباء.

الجزائر تطلق مشروع للربط الكهربائي مع ليبيا
وأوضح بيان صادر عن الوزارة أن عرقاب، جدد، للطرف الليبي، «دعم ومرافقة الشركة الليبية للكهرباء لتنفيذ برنامجها التنموي وإنتاج الكهرباء وصيانة شبكات الكهرباء والتكوين».

وحول المشروع، حولت «سونلغاز»، في يوليو 2021، ثمانية توربينات لبناء محطة لتوليد الكهرباء في طرابلس، بطاقة 160 ميغاواط، وفق ما أفادت به الشركة.

وتنتج الشركة العامة للكهرباء 5500 ميغاواط من الكهرباء، بينما تقدر حاجة ليبيا بنحو 6500 ميغاواط، وتصل إلى 8000 ميغاواط خلال الصيف.

وأعلنت الجزائر في يونيو 2021 إطلاق مشروع لربط الشبكة الكهربائية بمدينة حاسي مسعود جنوب البلاد بالشبكة الليبية عبر مدينة غدامس على مسافة 520 كلم، حيث اتخذ القرار أخيرا خلال اجتماع الجمعية العمومية لمجمع «سونلغاز» التي انعقدت بتاريخ 31 مايو 2021.

وزيرا الطاقة والمناجم الجزائر والتونسية. (وزارة الطاقة الجزائرية)
وزيرا الطاقة والمناجم الجزائر والتونسية. (وزارة الطاقة الجزائرية)
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