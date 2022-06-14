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«حكومة الوحدة» تخصص 336 ألف دينار لمعالجة أضرار احتراق شاحنة الوقود ببنغازي

القاهرة - بوابة الوسط: أنور الشريف الثلاثاء 14 يونيو 2022, 10:45 مساء
«حكومة الوحدة» تخصص 336 ألف دينار لمعالجة أضرار احتراق شاحنة الوقود ببنغازي
رجال الإطفاء خلال إخماد النيران بشاحنة الوقود بمنطقة الفويهات في بنغازي، 24 مايو 2022 (الإنترنت)
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أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الثلاثاء، تخصيص 336 ألف دينار لمعالجة أضرار احتراق شاحنة الوقود ببنغازي، وفق منشور عبر منصة «حكومتنا» على «فيسبوك».

وأفاد المنشور بأن مجلس الوزراء خصص 336 ألف دينار لوزارة الحكم المحلي، للصرف منه على الأضرار الناتجة عن الحريق الذي وقع في محطة وقود المالطي ببلدية بنغازي، نتيجة احتراق شاحنة وقود داخلها.

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وفي 24 مايو الماضي، سيطر رجال الإطفاء على حريق اندلع في شاحنة وقود بمدينة بنغازي، وفق مقاطع فيديو تداولتها صفحات ليبية على مواقع التواصل الاجتماعي.

واندلعت النيران في الشاحنة لدى تفريغها شحنتها في محطة الوقود، التي أتى عليها الحريق أيضًا، فيما سارع سائق الشاحنة عبدالله المجبري بإخراجها من المحطة، كي لا تنفجر داخلها، وإبعادها عن المنطقة السكنية قدر الإمكان.

والثلاثاء الماضي 7 يونيو، أعلنت الإدارة العامة للبحث الجنائي، ثمانية شروط ملزمة لأصحاب محطات بيع الوقود في مدينة بنغازي، وأصحاب شاحنات نقل الوقود؛ تفاديًا لتكرار الكارثة التي وقعت بالمدينة قبل أسبوعين بعد احتراق شاحنة نقل وقود ومحطة بيع.

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