Atwasat

بعد حريق الشاحنة.. ثماني شروط ملزمة لمحطات الوقود في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 08 يونيو 2022, 02:00 صباحا
بعد حريق الشاحنة.. ثماني شروط ملزمة لمحطات الوقود في بنغازي
رجال الإطفاء خلال إخماد النيران بشاحنة الوقود بمنطقة الفويهات في بنغازي، 24 مايو 2022 (الإنترنت)
alwasat radio

حذرت الإدارة العامة للبحث الجنائي، اليوم الثلاثاء أصحاب محطات بيع الوقود في مدينة بنغازي، وأصحاب شاحنات نقل الوقود، من عدم اتباع ثماني شروط للسلامة العامة جرى تحديدها خلال اجتماع عُقد بمقر الإدارة العامة للبحث الجنائي.

حضر الاجتماع مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي اللواء صلاح هويدي، وشركات الشرارة للخدمات النفطية وليبيا نفط وخدمات الطرق السريعة والراحلة والبريقة، ومدير مكتب الظواهر السلبية بالإدارة العامة المقدم عبد المنعم المهشهش، ومدير مكتب مكافحة تهريب الوقود بالإدارة المقدم خالد هويدي.

- الليبيون يحتفون ببطولة المجبري.. أنقذ بنغازي من كارثة محققة
- إخماد حريق شاحنة الوقود في بنغازي (فيديو)
- المنفي يشيد بـ«المجبري»: قدم روحه على أكفه لحماية المواطنين

شروط السلامة لتفادي تكرار كارثة احتراق شاحنة نقل وقود
وجرى الاتفاق على مجموعة من شروط السلامة بمحطات تعبئة الوقود في المدينة؛ تفاديًا لتكرار الكارثة التي وقعت بالمدينة قبل أسبوعين بعد احتراق شاحنة نقل وقود.

الشروط هي:
1 ـ إلزام أصحاب المركبـات الخاصة بنقل وتعبئة الـوقـود داخـل مدينة بنغازي بالخروج مـن السـاعة (12:00) لـيـلا إلى الساعة (06:00) صباحا.
2 ـ إلزام شركات نقل الـوقود البري العامة والخاصة بعدم استخدام الطرق الداخلية لمدينة بنغازي في حالة نقل الوفود إلى المدن المجاورة.
3 ـ إلزام سائقي الشاحنات بالتقيد بشروط السلامة المهنية والتأمين الشامل عـن طـريـق هيئة السلامة الوطنية.
4 ـ إعداد دورات تدريبية لسائقي شاحنات نقل الوقود على كيفية التعامل مع الحرائق.
5 ـ إلزام شركات الوقود شركات توزيع الوقود بالتقيد بشروط السلامة أثناء تفريغ كل شحنة وقود.
6 ـ إيقاف ممارسة أي نشاط تجاري داخل محطات الوقود إلا بموافقة هيئة السلامة الوطنية.
7 ـ الصيانة الدورية لجميع منظومات الإطفاء داخل محطات الوقود.
8 ـ متابعة التراخيص والعقود المبرمة للمتعاقدين لتوزيع الـوقـود وتجديدها، وفـق الشـروط المعمول بها لحـفـظ الأمن والسلامة.

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين
وطالبت الإدارة العامة للبحث الجنائي بالتقيد وتنفيذ شروط تلك السلامة، على أن يجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي 24 مايو المنقضي، سيطر رجال الأطفاء على حريق اندلع في شاحنة وقود بمدينة بنغازي، وفق مقاطع فيديو جرى تداولتها صفحات ليبية على مواقع التواصل الاجتماعي.

واندلعت النيران في الشاحنة لدى تفريغها شحنتها في محطة الوقود، التي أتى عليها الحريق أيضًا، فيما سارع سائق الشاحنة عبدالله المجبري بإخراجها من المحطة، كي لا تنفجر داخلها، وإبعادها عن المنطقة السكنية قدر الإمكان.

جانب من اجتماع لوضع اشتراطات ملزمة لمحطات الوقود في بنغازي (صفحة الإدارة العامة للبحث الجنائي)
جانب من اجتماع لوضع اشتراطات ملزمة لمحطات الوقود في بنغازي (صفحة الإدارة العامة للبحث الجنائي)
مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي اللواء صلاح هويدي خلال اجتماع لوضع اشتراطات ملزمة لمحطات الوقود في بنغازي (صفحة الإدارة العامة للبحث الجنائي)
مدير الإدارة العامة للبحث الجنائي اللواء صلاح هويدي خلال اجتماع لوضع اشتراطات ملزمة لمحطات الوقود في بنغازي (صفحة الإدارة العامة للبحث الجنائي)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

في حديث سري مع زملائه.. محمد صلاح ينوي مغادرة «ليفربول» إلى «برشلونة»

في حديث سري مع زملائه.. محمد صلاح ينوي مغادرة «ليفربول» إلى «برشلونة»
تقرير أممي يتهم إسرائيل بكونها السبب الرئيسي للنزاع مع الفلسطينيين

تقرير أممي يتهم إسرائيل بكونها السبب الرئيسي للنزاع مع الفلسطينيين
نيران صديقة تحرم «فرسان المتوسط» من صدارة مبكرة في أفريقيا

نيران صديقة تحرم «فرسان المتوسط» من صدارة مبكرة في أفريقيا
تحليق لطائرات حربية أميركية وكورية جنوبية بعد اختبارات بيونغ يانغ الصاروخية

تحليق لطائرات حربية أميركية وكورية جنوبية بعد اختبارات بيونغ يانغ الصاروخية
طفل يبلغ عامين في فلوريدا يقتل والده برصاصة أطلقها عن طريق الخطأ

طفل يبلغ عامين في فلوريدا يقتل والده برصاصة أطلقها عن طريق الخطأ
شاهد في «اقتصاد بلس»: ارتفاع أسعار العقارات في ليبيا خلال 2022

شاهد في «اقتصاد بلس»: ارتفاع أسعار العقارات في ليبيا خلال 2022
وثائق: «وجهة ليبيا» كانت ضمن مشاورات بيغن وريغان لنقل اللاجئين الفلسطينيين من لبنان

وثائق: «وجهة ليبيا» كانت ضمن مشاورات بيغن وريغان لنقل اللاجئين الفلسطينيين من ...
بلعيد: الدستور التونسي الجديد سيخلو من المرجعية الإسلامية

بلعيد: الدستور التونسي الجديد سيخلو من المرجعية الإسلامية
في مقابلة خاصة عبر «WTV».. رادان غاسانين يكشف علاقته بإدارة الأهلي بنغازي وحلمه لقيادة المنتخب الليبي

في مقابلة خاصة عبر «WTV».. رادان غاسانين يكشف علاقته بإدارة الأهلي بنغازي وحلمه ...
بلينكن: التقارير حول «سرقة» روسيا للقمح الأوكراني «موثوقة»

بلينكن: التقارير حول «سرقة» روسيا للقمح الأوكراني «موثوقة»
«المركزي»: 11.1 مليار دولار قيمة استخدامات النقد الأجنبي منذ بداية العام

«المركزي»: 11.1 مليار دولار قيمة استخدامات النقد الأجنبي منذ بداية العام
نجل موريس أودان: «الحقيقة» حول جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر أهم من الاعتذار

نجل موريس أودان: «الحقيقة» حول جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر أهم من ...
إردوغان: تركيا لن ترفع معدلات الفائدة في مواجهة التضخم الهائل

إردوغان: تركيا لن ترفع معدلات الفائدة في مواجهة التضخم الهائل
تصاعد الغضب في دول عربية.. مقاطعة بضائع هندية حيال تصريحات «معادية للإسلام»

تصاعد الغضب في دول عربية.. مقاطعة بضائع هندية حيال تصريحات «معادية للإسلام»
3 مباريات في انطلاق نهائيات ليبيا لكرة السلة.. الإثنين

3 مباريات في انطلاق نهائيات ليبيا لكرة السلة.. الإثنين
توجيه الاتهام لفرنسي حقن أشخاصا بـ«الإبر الغامضة»

توجيه الاتهام لفرنسي حقن أشخاصا بـ«الإبر الغامضة»
كاركاتير حليم - فوائد غياب الدستور

كاركاتير حليم - فوائد غياب الدستور
إنفلونزا الطماطم تهاجم أطفال الهند

إنفلونزا الطماطم تهاجم أطفال الهند
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
عقيلة صالح يدعو أعضاء مجلس النواب لجلسة في سرت الثلاثاء المقبل
عقيلة صالح يدعو أعضاء مجلس النواب لجلسة في سرت الثلاثاء المقبل
«قضايا الدولة» تسقط دعوى تعويض خارجية ضد وزارة الدفاع الليبية بـ10 ملايين يورو
«قضايا الدولة» تسقط دعوى تعويض خارجية ضد وزارة الدفاع الليبية ...
«تأسيسية الدستور» تجدد رفضها إجراء تعديلات على مستودة الدستور
«تأسيسية الدستور» تجدد رفضها إجراء تعديلات على مستودة الدستور
شاهد في «وسط الخبر»: هل ينجح المجلس الرئاسي في فك انسداد الأزمة السياسية؟
شاهد في «وسط الخبر»: هل ينجح المجلس الرئاسي في فك انسداد الأزمة ...
ممثلون عن خمس دول غربية ومصر وتركيا يناقشون في تونس الوضع الليبي
ممثلون عن خمس دول غربية ومصر وتركيا يناقشون في تونس الوضع الليبي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جهاز الردع يمنح مواطنين 100 ألف دينار لكل منهم بعد تسليم 30 كيلو «كوكايين» عثروا عليها بشاطئ البحر
جهاز الردع يمنح مواطنين 100 ألف دينار لكل منهم بعد تسليم 30 ......
استقالة رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية بعد أيام من منعه من السفر خارج البلاد
استقالة رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية بعد أيام من ......
مصدر أمني يكشف تفاصيل اقتحام جهاز المخابرات بطرابلس وينفي سرقة ملفات
مصدر أمني يكشف تفاصيل اقتحام جهاز المخابرات بطرابلس وينفي ......
«التعليم العالي» تعلن شروط الإيفاد القصير لاستكمال الدراسة بالخارج
«التعليم العالي» تعلن شروط الإيفاد القصير لاستكمال الدراسة ......
«نوفا»: اجتماع بين قادة عسكريين من شرق وغرب ليبيا في المغرب بحضور نجلي حفتر
«نوفا»: اجتماع بين قادة عسكريين من شرق وغرب ليبيا في المغرب ......
المزيد
بعد حريق الشاحنة.. ثماني شروط ملزمة لمحطات الوقود في بنغازي
بعد حريق الشاحنة.. ثماني شروط ملزمة لمحطات الوقود في بنغازي...
أبوهيبة توضح لقناة «الوسط» طبيعة دور «الرئاسي» لمنع التصعيد
أبوهيبة توضح لقناة «الوسط» طبيعة دور «الرئاسي» لمنع التصعيد...
«الأرصاد الجوية»: بدء تراجع تدريجي في درجات الحرارة الأربعاء
«الأرصاد الجوية»: بدء تراجع تدريجي في درجات الحرارة الأربعاء...
ممثلون عن خمس دول غربية ومصر وتركيا يناقشون في تونس الوضع الليبي
ممثلون عن خمس دول غربية ومصر وتركيا يناقشون في تونس الوضع ......
شاهد في «وسط الخبر»: هل ينجح المجلس الرئاسي في فك انسداد الأزمة السياسية؟
شاهد في «وسط الخبر»: هل ينجح المجلس الرئاسي في فك انسداد ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط