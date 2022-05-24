إخماد حريق شاحنة الوقود في بنغازي (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

سيطر رجال الأطفاء على الحريق الذي اندلع في شاحنة وقود بمدينة بنغازي، صباح اليوم الثلاثاء.

وتداولت صفحات ليبية على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لأعمال إخماد الحريق.

واندلعت النيران في الشاحنة لدى تفريغها شحنتها في محطة الوقود، التي أتى عليها الحريق أيضًا.

وسارع سائق الشاحنة عبدالله المجبري بإخراجها من المحطة، كي لا تنفجر داخلها، وإبعادها عن المنطقة السكنية قدر الإمكان، وقد أصيب خلال محاولته تلك بحروق في يده، وفق ما تداولته الصفحات.

وأسفر الحادث عن احتراق عدد من السيارات المتوقفة في المكان، فيما لم يُسجل بعد سقوط أي ضحايا، حسب المعلومات الأولية.