المنفي يشيد بـ«المجبري»: قدم روحه على أكفه لحماية المواطنين

القاهرة - بوابة الوسط

أشاد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بسائق شاحنة الوقود عبدالله المجبري، قائلًا إنه «قدم روحه على أكفه من أجل حماية المواطنين».

وكتب المنفي: «إنقاذ حياة الناس والحفاظ على أرواحهم مهمة إنسانية لا يقدر عليها إلا من آمن بمبادئ الإيثار وقيم المواطنة»، حسب تدوينة على صفحة المجلس في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وتابع: «تحية إكبار لسائق شاحنة الوقود التي احترقت صباح اليوم قرب إحدى محطات الوقود في بنغازي، عبدالله المجبري، الذي قدم روحه على أكفه من أجل حماية المواطنين، وتجنيب الممتلكات العامة والخاصة وقوع كارثة عظيمة، وقدم درسًا بليغًا في التضحية والفداء، ونحمد الله على سلامة هذا البطل المقدام ونسأل الله له الشفاء التام».

تفاصيل الحادث

واشتعلت النيران في الشاحنة خلال تفريغها حمولتها في المحطة التي شبّ الحريق بها أيضًا، قبل أن يقود المجبري الشاحنة بعيدًا عن المكان لتفادي انفجارها في المحطة، ثم تمكن رجال الأطفاء من الوصول إليه وإخماد الحريق بشاحنته.

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ووفق المعلومات الأولية، أتى الحريق على بعض السيارات في الشارع، فيما لم يُسجل وقوع ضحايا.

الدبيبة يوجه بتعويض المتضررين

وكلف رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، وزارة الحكم المحلي بحصر وتقييم الأضرار الناجمة عن الحريق من أجل تعويض المتضررين.

كما وجه الشكر للمجبري، الذي أبعد شاحنته المحترقة عن المحطة كي لا تنفجر فيها، قائلًا إنه «اعتبر أولوية حماية المدنيين أهم من حمايته لنفسه».

وأعلنت بلدية بنغازي شروعها في حصر الأضرار الناجمة عن الحريق، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال التعويض، واعدة بأنها ستعمل مع شركات توزيع الوقود على تكثيف إجراءات الأمن والسلامة العامة لشاحنات نقل الوقود حرصًا على عدم تكرار الحادث.