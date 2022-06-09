Atwasat

«المالية» توقع اتفاقا مع شركة «إي فاينانس» لنقل تجربة مصر في التحول الرقمي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 09 يونيو 2022, 07:53 مساء
«المالية» توقع اتفاقا مع شركة «إي فاينانس» لنقل تجربة مصر في التحول الرقمي
جانب من توقيع اتفاقية التحول الرقمي مع الشركة المصرية (صفحة وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك)
alwasat radio

وقعت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اتفاقا مع شركة «إي فاينانس efinance» التابعة لوزارة المالية المصرية، لنقل التجربة المصرية، في مجال التطوير والتحول الرقمي لنظام المالي الحكومي والجهات التابعة للوزارة مثل مصلحتي الضرائب والجمارك.

إنشاء نظام حساب الخزانة الموحد
جاء ذلك خلال زيارة وفد ليبي، برئاسة وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك، للعاصمة المصرية، حيث عقد عدة اجتماعات تخص مشروع التحول الرقمي لإدارة البيانات والمعلومات المالية الحكومية، وإنشاء نظام حساب الخزانة الموحد لوزارة المالية والجهات التابعة لها.

وأفاد بيان نشرته صفحة وزارة المالية على «فيسبوك» بأن الزيارة تأتي في إطار اتفاقيات الشراكة الليبية المصرية، وجهود التحول الرقمي لإدارة المعلومات والبيانات المالية الحكومية.

- تدشين مشروع «E-NABLE» لدعم المؤسسات الليبية في الحوكمة الاقتصادية والتحول الرقمي
- الحويج: التحول الرقمي أساس قيام الدولة الحديثة
- مصلحة الضرائب تطلق مشروع التحول الرقمي

وزار الوفد مقر شركة «إي فاينانس efinance»، وهي أحد أهم أذرع وزارة المالية المصرية، والتي قامت بتطوير النظام المالي والتحول الرقمي لوزارة المالية المصرية، وإنشاء نظام حساب الخزانة الموحد، ومركز الدفع والتحصيل الإلكتروني للوزارة.

نقل التجربة المصرية في التحول الرقمي
والتقى الوفد الليبي مسؤولي الشركة والقائمين على تطوير هذه المشاريع، وكذلك معرفة التحديات الصعوبات التي واجهتهم في ذلك، من أجل إمكانية نقل التجربة المصرية وتبنيها لوزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية.

وقالت وزارة المالية إن تنفيذ هذه المشاريع يستهدف الاستفادة من المنح المالية والمساعدات الفنية التي تقدمها المؤسسات المالية الإقليمية مثل «البنك الأفريقي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية» للمؤسسات المالية للدول المساهمة فيها، وذلك من أجل تحقيق غايات الوزارة في تطوير ورقمنة نظام الإدارة المعلومات والبيانات المالية الحكومية والعمل بنظام الخزانة الموحد والدفع والتحصيل الإلكتروني.

مشروع «E-NABLE» لدعم الحوكمة الاقتصادية والتحول الرقمي
وأمس الأربعاء دشنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، مشروع «E-NABLE» لدعم المؤسسات الليبية في الحوكمة الاقتصادية والتحول الرقمي، والذي تنفذه مؤسسة «خبراء فرنسا» بدعم من بعثة الاتحاد الأوربي لدى دولة ليبيا.

ويسهم مشروع E-NABLE في تعزيز قدرات وزارة الاقتصاد والتجارة والجهات ذات العلاقة لرسم السياسات العامة للتنويع الاقتصادي المستدام، وتهيئة بيئة الأعمال؛ من خلال تشجيع المؤسسات المالية بالدولة على تقديم الائتمان للقطاع الخاص، وتوفير الأدوات والحلول المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من المساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.

على هامش زيارة وفد وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية لمصر (صفحة الوزارة على فيسبوك)
على هامش زيارة وفد وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية لمصر (صفحة الوزارة على فيسبوك)
على هامش زيارة وفد وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية لمصر (صفحة الوزارة على فيسبوك)
على هامش زيارة وفد وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية لمصر (صفحة الوزارة على فيسبوك)
على هامش زيارة وفد وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية لمصر (صفحة الوزارة على فيسبوك)
على هامش زيارة وفد وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية لمصر (صفحة الوزارة على فيسبوك)
جانب من توقيع اتفاقية التحول الرقمي مع الشركة المصرية (صفحة وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك)
جانب من توقيع اتفاقية التحول الرقمي مع الشركة المصرية (صفحة وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

معهد: العقوبات تقوض 15 عاما من مكاسب روسيا الاقتصادية

معهد: العقوبات تقوض 15 عاما من مكاسب روسيا الاقتصادية
ثورة فى الثورة

ثورة فى الثورة
أميركي مصاب بجدري القرود يفر من مستشفى في المكسيك

أميركي مصاب بجدري القرود يفر من مستشفى في المكسيك
الليرة التركية في أدنى مستوياتها بعد تصريحات إردوغان

الليرة التركية في أدنى مستوياتها بعد تصريحات إردوغان
بعد «كورونا».. خبير يحذر من الأزمة الصحية العالمية المقبلة

بعد «كورونا».. خبير يحذر من الأزمة الصحية العالمية المقبلة
شاهد في «وسط الخبر»: هل ينجح المجلس الرئاسي في فك انسداد الأزمة السياسية؟

شاهد في «وسط الخبر»: هل ينجح المجلس الرئاسي في فك انسداد الأزمة السياسية؟
البنك الدولي يحذر من «ركود تضخمي» عالمي ويرفع توقعات النمو لشمال أفريقيا والشرق الأوسط

البنك الدولي يحذر من «ركود تضخمي» عالمي ويرفع توقعات النمو لشمال أفريقيا والشرق ...
ما قبل «22 يونيو».. وما بعده

ما قبل «22 يونيو».. وما بعده
تقرير أممي يتهم إسرائيل بكونها السبب الرئيسي للنزاع مع الفلسطينيين

تقرير أممي يتهم إسرائيل بكونها السبب الرئيسي للنزاع مع الفلسطينيين
شاهد في «اقتصاد بلس»: ارتفاع أسعار العقارات في ليبيا خلال 2022

شاهد في «اقتصاد بلس»: ارتفاع أسعار العقارات في ليبيا خلال 2022
وثائق: «وجهة ليبيا» كانت ضمن مشاورات بيغن وريغان لنقل اللاجئين الفلسطينيين من لبنان

وثائق: «وجهة ليبيا» كانت ضمن مشاورات بيغن وريغان لنقل اللاجئين الفلسطينيين من ...
بلعيد: الدستور التونسي الجديد سيخلو من المرجعية الإسلامية

بلعيد: الدستور التونسي الجديد سيخلو من المرجعية الإسلامية
في مقابلة خاصة عبر «WTV».. رادان غاسانين يكشف علاقته بإدارة الأهلي بنغازي وحلمه لقيادة المنتخب الليبي

في مقابلة خاصة عبر «WTV».. رادان غاسانين يكشف علاقته بإدارة الأهلي بنغازي وحلمه ...
بلينكن: التقارير حول «سرقة» روسيا للقمح الأوكراني «موثوقة»

بلينكن: التقارير حول «سرقة» روسيا للقمح الأوكراني «موثوقة»
نجل موريس أودان: «الحقيقة» حول جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر أهم من الاعتذار

نجل موريس أودان: «الحقيقة» حول جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر أهم من ...
توجيه الاتهام لفرنسي حقن أشخاصا بـ«الإبر الغامضة»

توجيه الاتهام لفرنسي حقن أشخاصا بـ«الإبر الغامضة»
كاركاتير حليم - فوائد غياب الدستور

كاركاتير حليم - فوائد غياب الدستور
إنفلونزا الطماطم تهاجم أطفال الهند

إنفلونزا الطماطم تهاجم أطفال الهند
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
دي كارلو تعرب للمنقوش عن قلقها من أعمال العنف الأخيرة في طرابلس
دي كارلو تعرب للمنقوش عن قلقها من أعمال العنف الأخيرة في طرابلس
أونماخت خلال لقائه مع السايح: نشدد على إجراء الانتخابات في أقرب وقت
أونماخت خلال لقائه مع السايح: نشدد على إجراء الانتخابات في أقرب ...
غوتيريس: النزاع في ليبيا والإرهاب أدى إلى تقويض جهود السلام
غوتيريس: النزاع في ليبيا والإرهاب أدى إلى تقويض جهود السلام
السايح يعرب لوليامز عن استعداد مفوضية الانتخابات لدعم مفاوضات القاهرة
السايح يعرب لوليامز عن استعداد مفوضية الانتخابات لدعم مفاوضات ...
«المالية» توقع اتفاقا مع شركة «إي فاينانس» لنقل تجربة مصر في التحول الرقمي
«المالية» توقع اتفاقا مع شركة «إي فاينانس» لنقل تجربة مصر في ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جهاز الردع يمنح مواطنين 100 ألف دينار لكل منهم بعد تسليم 30 كيلو «كوكايين» عثروا عليها بشاطئ البحر
جهاز الردع يمنح مواطنين 100 ألف دينار لكل منهم بعد تسليم 30 ......
استقالة رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية بعد أيام من منعه من السفر خارج البلاد
استقالة رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية بعد أيام من ......
مصدر أمني يكشف تفاصيل اقتحام جهاز المخابرات بطرابلس وينفي سرقة ملفات
مصدر أمني يكشف تفاصيل اقتحام جهاز المخابرات بطرابلس وينفي ......
«التعليم العالي» تعلن شروط الإيفاد القصير لاستكمال الدراسة بالخارج
«التعليم العالي» تعلن شروط الإيفاد القصير لاستكمال الدراسة ......
«نوفا»: اجتماع بين قادة عسكريين من شرق وغرب ليبيا في المغرب بحضور نجلي حفتر
«نوفا»: اجتماع بين قادة عسكريين من شرق وغرب ليبيا في المغرب ......
المزيد
حكومة باشاغا تعيد تشكيل المجلس التسييري لبلدية مرادة
حكومة باشاغا تعيد تشكيل المجلس التسييري لبلدية مرادة...
إيطاليا تخطط للاستغناء التام عن الغاز الروسي خلال عامين ونصف.. هل تستفيد ليبيا؟
إيطاليا تخطط للاستغناء التام عن الغاز الروسي خلال عامين ......
اجتماع أمني في طرابلس يناقش الاستعداد لتأمين الانتخابات
اجتماع أمني في طرابلس يناقش الاستعداد لتأمين الانتخابات...
«المالية» توقع اتفاقا مع شركة «إي فاينانس» لنقل تجربة مصر في التحول الرقمي
«المالية» توقع اتفاقا مع شركة «إي فاينانس» لنقل تجربة مصر في......
السايح يعرب لوليامز عن استعداد مفوضية الانتخابات لدعم مفاوضات القاهرة
السايح يعرب لوليامز عن استعداد مفوضية الانتخابات لدعم ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط