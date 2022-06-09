تدشين مشروع «E-NABLE» لدعم المؤسسات الليبية في الحوكمة الاقتصادية والتحول الرقمي

القاهرة - بوابة الوسط

دشنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأربعاء، مشروع «E-NABLE» لدعم المؤسسات الليبية في الحوكمة الاقتصادية والتحول الرقمي، والذي تنفذه مؤسسة «خبراء فرنسا» بدعم من بعثة الاتحاد الأوربي لدى دولة ليبيا.

وجرت مراسم التدشين بفندق المهاري في طرابلس، بحضور وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، الذي ثمن جهود اللجنة التوجيهية، والتي تضم المؤسسات الاقتصادية والمالية الليبية، إلى جانب بعثة الاتحاد الأوربي ومؤسسة «خبراء فرنسا».

ماذا يعني مشروع E-NABLE؟

وأكد الحويج أن مشروع E-NABLE يساهم في تعزيز قدرات وزارة الاقتصاد والتجارة والجهات ذات العلاقة لرسم السياسات العامة للتنويع الاقتصادي المستدام، وتهيئة بيئة الأعمال؛ من خلال تشجيع المؤسسات المالية بالدولة على تقديم الائتمان للقطاع الخاص، وتوفير الأدوات والحلول المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من المساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.

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ليبيا مرشحة لجائزة ريادة الأعمال 2022

وأشار الوزير إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة باشرت تنفيذ خطة التحول الرقمي بالقطاع، من خلال إطلاق منصتي إجراءات، ومكتب المساعدة التجارية، والتي حققت نجاحًا كبيرًا على المستوى المحلي والدولي، حيث حصلت منصة «إجراءات» على العلامة الكاملة في مؤشر GER (Global Enterprise Registration) الخاص بالتحول الرقمي والخدمات الإلكترونية، وترشيح دولة ليبيا إلى المرحلة النهائية في المؤتمر العالمي لريادة الأعمال 2022 بأبوظبي ضمن خمس دول لنيل جائزة المؤتمر بمشاركة 190 دولة.

حضر مراسم تدشين المشروع مديرة العمليات ببعثة الاتحاد الأوربي لدى ليبيا، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعلومات ومدير إدارة تنمية القطاع الخاص والاستثمار بوزارة الاقتصاد والتجارة، ومديرو إدارات التعاون الدولي برئاسة الوزراء ووزارات: الخارجية، المالية، التخطيط، ومدير إدارة الرقابة على المصارف بمصرف ليبيا المركزي والمدير التنفيذي لاتحاد الصناعة الليبي ومدير البرامج بمؤسسة خبراء فرنسا.

جانب من مراسم تدشين مشروع «E-NABLE». الأربعاء 8 يونيو 2022 (صفحة وزارة الاقتصاد والتجارة على فيسبوك)

جانب من مراسم تدشين مشروع «E-NABLE». الأربعاء 8 يونيو 2022 (صفحة وزارة الاقتصاد والتجارة على فيسبوك)

جانب من مراسم تدشين مشروع «E-NABLE». الأربعاء 8 يونيو 2022 (صفحة وزارة الاقتصاد والتجارة على فيسبوك)

جانب من مراسم تدشين مشروع «E-NABLE». الأربعاء 8 يونيو 2022 (صفحة وزارة الاقتصاد والتجارة على فيسبوك)