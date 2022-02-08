مصلحة الضرائب تطلق مشروع التحول الرقمي

القاهرة - بوابة الوسط

أطلقت مصلحة الضرائب مشروع التحول الرقمي الاستراتيجي؛ لتطوير الأداء ورفع كفاءة العمل داخل المصلحة.

حضر إطلاق المشروع نائب المدير العام بالمصلحة عمر الزروق، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية نادر المصراتي ومدير مشروع التحول الرقمي وسام شندور، وعدد من مديري الإدارات بالمصلحة.

ويهدف مشروع التحول الرقمي إلى تسريع الأداء وتوحيد الإجراءات لمكافحة التهرب الوظيفي، وتعظيم الإيرادات وتوجيه الاقتصاد. كما تكمن رؤية المشروع في أن تكون الضريبة أداة مالية فعالة في الاقتصاد الليبي.

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وقال نائب المدير عام المصلحة عمر الزروق، في كلمته، إن المشروع جاء لتطوير نظم عمل مصلحة الضرائب والتي ستعمل على تنفيذه خلال الفترة المقبلة، ليكون نقطة تحول نحو مؤسسة ضريبية فاعلة في الاقتصاد، ويكون العمل الضريبي أكثر سرعة ودقة وكفاءة في الأداء.

وأضاف الزروق أن هذا العمل لن يكون إلا بمشاركة الجميع، وكلٌ حسب موقعه المكاني من خلال العمل الجماعي لموظفي مصلحة الضرائب المختصين في المجال الضريبي والمالي القانوني والإداري، مؤكدًا أن مصلحة الضرائب تعد مهمة والهدف منها بناء الدولة ومؤسساتها، وفق أسس علمية وعملية لتحقيق أهدافها.

مؤتمر إطلاق مصلحة الضرائب مشروع التحول الرقمي الاستراتيجي (صفحة المصلحة على فيسبوك)

مؤتمر إطلاق مصلحة الضرائب مشروع التحول الرقمي الاستراتيجي (صفحة المصلحة على فيسبوك)