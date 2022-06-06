«مكافحة الأمراض»: توجيه للبدء في برنامج تطعيم الحجاج

القاهرة - بوابة الوسط

وجه مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض خطابًا، اليوم الإثنين، لمشرفي التطعيمات في البلديات والمناطق المختلفة في ليبيا للبدء في برنامج تطعيم حجاج بيت الله الحرام وفقًا للطعوم المتاحة.

وجاء في الخطاب أن الطعوم المقصودة هي أولا: طعم السحايا الرباعي المقترن. وثانيا: الطعم المضاد لفيروس كورونا المستجد، إذ يجب أن يتلقى الحاج جرعتين على الأقل. وفي حالة أن يكون الحاج غير مطعم، يجب أن تيلقى جرعتين يكون الفاصل بينهما ثلاثة أسابيع على الأقل. كما أنه في حال مضي ثلاثة أشهر أو أكثر على آخر جرعة، يعطى الحاج جرعة إضافية. وثالثا، طعم الانفلونزا الموسمية، ويجب أن يتم التنفيذ حال وصول الطعم.

تنسيق بين مديري فروع مركز مكافحة الأمراض وهيئة شؤون الحج لمتابعة التطعيمات

وشدد مدير المركز على ضرورة التنسيق مع مديري الفروع والتنسيقيات بالمناطق التابعة للهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة من أجل متابعة عملية التطعيمات.

وفي 7 مايو الماضي، أكدت هيئة شؤون الحج أن عدد الحجاج المسموح لهم بأداء شعائر الحج لهذا العام (2022) سيكون 3 آلاف و531 حاجًا، مشيرة إلى عدد من الشروط لاختيار العدد.

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حج استثنائي بعد التوقف عامين

وأوضحت أن حج هذا العام له ظروف استثنائية، بسبب توقف المملكة العربية السعودية عن استقبال الحجاج من ليبيا خلال العامين الماضيين، نتيجة أوضاع جائحة فيروس «كورونا المستجد».

وأضاف البيان أن المملكة حددت نسبة الحجاج عمومًا بـ42%، كما حددت عدد الحجاج من كل دولة، واشترطت أن الفئة العمرية المسموح لها بالحج هي ما دون 65 عامًا، أما من تعدوا هذه السن «فلا يمكنهم نيل التأشيرة ولا دخول بلاد الحرمين الشريفين».