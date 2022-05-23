سحب قرعة الحج في عدة مناطق (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

أجرت فروع الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة في ليبيا، اليوم الإثنين، مراسم سحب قرعة الحج للعام الجاري، وفق مقاطع مصورة نشرتها عبر صفحتها على فيسبوك.

وأظهرت المقاطع عمليات سحب أسماء الفائزين من قوائم الحجاج المستهدفين، في كل من المنطقة الوسطى مصراتة، والمنطقة الغربية (الزاوية + الساحل الغربي)، وتنسيقيات طرابلس الكبرى.

سحب قرعة الحج بالطريقة اليدوية

وكان السحب على القرعة بالطريقة اليدوية من قوائم الحجاج المستهدفين لحج بيت الله الحرام، حيث بلغ عدد الحجاج الذين جرت بينهم القرعة من التنسيقيتين ( أ - ب) بالمنطقة الغربية 440 حاجًا، فاز منهم في القرعة 205 حجاج. واستبعدت الهيئة كل من تجاوزت أعمارهم 65 سنة، حسب التعليمات الواردة من المملكة العربية السعودية.

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وفي 7 مايو الجاري أكدت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة في ليبيا أن عدد الحجاج المسموح لهم بأداء شعائر الحج لهذا العام (2022) سيكون 3 آلاف و531 حاجًا.

وأوضحت الهيئة، في بيان آنذاك، أن حج هذا العام له ظروف استثنائية، بسبب توقف المملكة العربية السعودية عن استقبال الحجاج من ليبيا خلال العامين الماضيين، نتيجة أوضاع جائحة فيروس «كورونا المستجد».

وقال رئيس الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة علي محمد البشير إن تكلفة أداء الفريضة ستكون 6500 دولار (حوالي 32 ألف دينار ليبي) للحاج الواحد.