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هيئة شؤون الحج: 3.5 ألف حاج من ليبيا فقط مسموح لهم بأداء الشعائر.. وهذه شروط الاختيار

القاهرة - بوابة الوسط السبت 07 مايو 2022, 06:03 مساء
هيئة شؤون الحج: 3.5 ألف حاج من ليبيا فقط مسموح لهم بأداء الشعائر.. وهذه شروط الاختيار
زوار بيت الله الحرام في مكة المكرمة. (أرشيفية: الإنترنت)
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أكدت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة في ليبيا أن عدد الحجاج المسموح لهم بأداء شعائر الحج لهذا العام (2022) سيكون 3 آلاف و531 حاجًا، مشيرة إلى عدد من الشروط لاختيار العدد.

وأوضحت الهيئة في بيان اليوم السبت، أن حج هذا العام له ظروف استثنائية، بسبب توقف المملكة العربية السعودية عن استقبال الحجاج من ليبيا خلال العامين الماضيين، نتيجة أوضاع جائحة فيروس «كورونا المستجد».

لا حج لمن هم أكبر من 65 عامًا
وأضاف البيان أن المملكة حددت نسبة الحجاج عمومًا بـ42%، كما حددت عدد الحجاج من كل دولة، واشترطت أن الفئة العمرية المسموح لها بالحج هي ما دون 65 عامًا، أما من تعدوا هذه السن «فلا يمكنهم نيل التأشيرة ولا دخول بلاد الحرمين الشريفين».

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وقررت الهيئة تشكيل لجنة لتقديم مقترح بكيفية التعامل الأنسب مع هذا الموقف، إذ اجتمع مجلس إدارة الهيئة، لمناقشة الوضع بناء على المستجدات الواردة في بيان وزارة الحج في المملكة، وبناء على وجود قرعتي حج للعامين 2020 و2021 ورثتهما الهيئة عن إدارة الحج السابقة في الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية.

لا تنازلات أو استبدالات
ونوهت إلى عدد الحجاج المختارين سيؤخذ حسب تسلسل الكشف الناتج عن قرعة الحج الأولى (1441هـ ٢٠٢٠م)، مضيفة: «بناء على تحديد عدد الحجاج وحفظ الحقوق، يتعذر فتح باب التنازلات والاستبدالات والتكريم».

كما أشارت الهيئة إلى أنها ستبذل جهدها ومساعيها من أجل زيادة العدد، وتهيئة الفرصة لمن ينتظرون دورهم في الحج، داعية الجميع إلى التحلي بروح المسؤولية وتصور الموقف، وتفهم الحالة، والتماس الأعذار لها.

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