الهيئة العامة للحج: القرعة ستجرى الإثنين المقبل والتكلفة ستكون 6500 دولار للحاج الواحد

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة علي محمد البشير، اليوم الإثنين، أن قرعة الحج لهذا العام ستجرى يوم الإثنين المقبل عبر تنسيقيات الحج في مختلف مناطق ليبيا من الساعة 10 صباحًا وحتى 1 ظهرًا، منوهة إلى أن تكلفة أداء الفريضة ستكون 6500 دولار للحاج الواحد.

وأكد رئيس الهيئة في مؤتمر صحفي، عقده اليوم الإثنين، أن رئاسة الحكومة سوف تقوم بدعم الحجاج هذا العام، موضحًا أن قيمة الدعم الذي سيقدم وكيفية تقديمه سيعلن عنهما خلال المدة المقبلة.

وذكر رئيس الهيئة أن المملكة العربية السعودية حددت عدد الحجاج الليبيين لهذا العام بـ3531 حاجًا، لافتًا إلى أن هذا العدد لا يشمل إلا من هم دون 65 عامًا، وذلك بموجب قرار صادر عن وزارة الحج السعودية.

بوابة إلكترونية خاصة بالعمرة.. وموسم حج استثنائي

ونوه البشير إلى أن الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة ستنشئ بوابة إلكترونية خاصة بالعمرة لتسهيل إجراءات الراغبين في أدائها، مشيرًا إلى أن رئاسة الحكومة طالبت بمنع كل مَن سبق له الحج من المشاركة في قرعة هذا العام.

واعتبر رئيس الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة أن هذا الموسم «استثنائي» لأن لديهم في الهيئة حجاج القرعة للعامين 2020 و2021 ولكل منهما 7800 حاج.

المؤتمر الصحفي لمسؤولي الهيئة العامة للحج والعمرة، الإثنين 16 مايو 2022. (بث مباشر)