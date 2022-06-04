السعودية تستقبل أولى طلائع الحجاج بعد انقطاع عامين بسبب «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط

استقبلت السعودية، اليوم السبت، أولى طلائع الحجاج لأداء فريضة الحج هذا العام، وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

ووصلت أولى طلائع الحجاج الإندونيسيين اليوم، إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، وفق ما نشرته قناة الإخبارية السعودية على موقعها الإلكتروني.

وقال وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة محمد البيجاوي، إنه «بعد انقطاع عامين بسبب كورونا.. نسعد في استقبال أولى طلائع حجاج هذا العام»، مضيفًا: «قلوبنا مفتوحة لجميع الحجاج والجميع يتسابق لخدمة ضيوف الرحمن»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د. ب. أ».

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وأعلنت السعودية، في التاسع من الشهر الماضي، رفع عدد حجاج هذا العام إلى مليون شخص، مع السماح للقادمين من خارج المملكة بأداء مناسك الحج، وفقًا للحصص المخصصة للدول، مع الأخذ بالتوصيات الصحية.

وشهد موسم الحج العام الماضي، مشاركة 60 ألفًا فقط من داخل المملكة، في ظل ضوابط صحية مشددة جراء تفشي «كورونا».