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المحجوب: استمرار تنفيذ خطة تأمين الجنوب

القاهرة - بوابة الوسط السبت 04 يونيو 2022, 11:23 مساء
المحجوب: استمرار تنفيذ خطة تأمين الجنوب
اجتماع عسكري في غرفة عمليات الجنوب، 4 يونيو 2022. (اللواء خالد المحجوب)
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خلص اجتماع عُقد في غرفة عمليات الجنوب، اليوم السبت، إلى «التأكيد على الاستمرار في تنفيذ الخطة الأمنية لتأمين الجنوب»، على ما أعلن مدير إدارة التوجيه المعنوي بقوات القيادة العامة، اللواء خالد المحجوب.

وضم الاجتماع «ضباط عمليات المنطقة الجنوبية وضباط عمليات المناطق العسكرية التابعة لقوة عمليات الجنوب، براك، سبها، مرزق، أوباري، غات والكتيبة 177 مشاة»، حسب بيان صادر عن المحجوب.

وقال المحجوب إن الاجتماع خلص إلى «التأكيد على الاستمرار في تنفيد الخطة الأمنية لتأمين الجنوب، وتحديد قطاعات المسؤولية والتنسيق بين المناطق وغرفة عمليات الجنوب، والسيطرة وسرعة معالجة المواقف الطارئة والعاجلة، ومناقشة الصعوبات التي تواجه تنفيذ الخطة الأمنية وطرق معالجتها».

- المحجوب: إطلاق عملية عسكرية برية مدعومة بغطاء جوي في جميع مناطق الجنوب
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القيادة العامة تطلق عملية عسكرية في الجنوب
ونهاية مايو، أعلن المحجوب إطلاق «عملية عسكرية برية مدعومة بغطاء جوي في جميع مناطق الجنوب الليبي»، وذلك بعد أن تحدث في وقت سابق عن فرار «بعض فلول تنظيم داعش باتجاه حدود تشاد والنيجر» عقب استهدافهم من قبل قوات القيادة العامة.

وكشف المحجوب عن تنفيذ قوات القيادة العامة «عملية عسكرية خاطفة استهدفت عددا من عناصر تنظيم الدواعش»، مضيفا: «الجيش الوطني لن يسمح بوجود هذه التنظيمات في بلادنا وسيواصل تقديم التضحيات في سبيل إنهائها».

وأشار  المحجوب إلى أن العملية نُفذت «بعد أن رصدت وحدات الاستطلاع وبمساندة القوات الجوية مواقع تمركز بعض فلول التنظيم الإرهابي». ولفت إلى وردود معلومات أولية تفيد بأن «بعض عناصر التنظيم الإرهابي فروا باتجاه حدود تشاد والنيجر»، معتبرا أن «العملية حققت أهدافها المرسومة».

وأتى ذلك في وقت أعلن فيه وزير الدفاع التشادي، داود يحيى إبراهيم، أن نحو 100 شخص قتلوا في اشتباكات بين عمال مناجم الذهب وقعت في شمالي تشاد قرب الحدود مع ليبيا يومي 23 و24 مايو الجاري.

اجتماع عسكري في غرفة عمليات الجنوب، 4 يونيو 2022. (اللواء خالد المحجوب)
اجتماع عسكري في غرفة عمليات الجنوب، 4 يونيو 2022. (اللواء خالد المحجوب)
اجتماع عسكري في غرفة عمليات الجنوب، 4 يونيو 2022. (اللواء خالد المحجوب)
اجتماع عسكري في غرفة عمليات الجنوب، 4 يونيو 2022. (اللواء خالد المحجوب)
اجتماع عسكري في غرفة عمليات الجنوب، 4 يونيو 2022. (اللواء خالد المحجوب)
اجتماع عسكري في غرفة عمليات الجنوب، 4 يونيو 2022. (اللواء خالد المحجوب)
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