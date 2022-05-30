المحجوب: عملية عسكرية برية مدعومة بغطاء جوي في جميع مناطق الجنوب

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مدير إدارة التوجيه المعنوي بقوات القيادة العامة، اللواء خالد المحجوب، اليوم الإثنين، «إطلاق عملية عسكرية برية مدعومة بغطاء جوي في جميع مناطق الجنوب الليبي»، وذلك بعد تحدث عن فرار «بعض فلول تنظيم داعش باتجاه حدود تشاد والنيجر» عقب استهدافهم من قبل قوات القيادة.

وفجر اليوم، كشف المحجوب تنفيذ قوات القيادة «عملية عسكرية خاطفة استهدفت عددا من عناصر تنظيم الدواعش»، مضيفا: «الجيش الوطني لن يسمح بوجود هذه التنظيمات في بلادنا وسيواصل تقديم التضحيات في سبيل إنهائها».

وأشار المحجوب إلى أن العملية نُفذت «بعد أن رصدت وحدات الاستطلاع وبمساندة القوات الجوية مواقع تمركز بعض فلول التنظيم الإرهابي». ولفت إلى وردود معلومات أولية تفيد بأن «بعض عناصر التنظيم الإرهابي فروا باتجاه حدود تشاد والنيجر»، معتبرا أن «العملية حققت أهدافها المرسومة».

- وزير الدفاع التشادي: اشتباكات الذهب قرب الحدود مع ليبيا تسقط نحو 100 قتيل

- اتفق مع ديبي على وقف ظاهرة انتشار السلاح.. المنفي يعلق على «اشتباكات الذهب» التشادية

- رئيس المجلس العسكري الانتقالي التشادي: جنوب ليبيا أصبح مساحة للفوضى

يأتي ذلك في وقت أعلن فيه وزير الدفاع التشادي، داود يحيى إبراهيم، اليوم الإثنين، أن نحو 100 شخص قتلوا في اشتباكات بين عمال مناجم الذهب وقعت في شمالي تشاد قرب الحدود مع ليبيا يومي 23 و24 مايو الجاري.