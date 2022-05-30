وزير الدفاع التشادي: اشتباكات الذهب قرب الحدود مع ليبيا تسقط نحو 100 قتيل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وزير الدفاع التشادي، داود يحيى إبراهيم، اليوم الإثنين، أن نحو 100 شخص قتلوا في اشتباكات بين عمال مناجم الذهب في شمالي تشاد يومي 23 و24 مايو الجاري.

وأكد الوزير التشادي أنه جرى تعليق جميع عمليات التعدين غير الرسمية وإجلاء المتواجدين في هذه المواقع، وفق ما نقلت وكالة «رويترز».

وتجددت أعمال العنف مساء أمس في موقع غير رسمي لتعدين الذهب في منطقة كوري بوجودي الجبلية في تشاد، بالقرب من الحدود مع ليبيا، حسب «رويترز»، التي أشارت إلى إرسال حكومة تشاد بعثة لتقصي الحقائق إلى ذلك الموقع في 25 مايو «لتقييم الاضطرابات واستعادة الهدوء».

وتنشط عصابات التنقيب غير الشرعي عن الذهب على حدود ليبيا مع كل من النيجر وتشاد، وتنخرط في هذه الأعمال غير القانونية شخصيات من جنسيات أفريقية راغبة في الوصول إلى أوروبا، إذ يجري استغلالهم من مهربي الذهب.

وتقع مناجم الذهب على الحدود بين ليبيا وتشاد في كل من دجادو شمال شرق النيجر، وكوري بوكدي وكلينجي وتيبستي على الحدود التشادية الليبية، حيث يقوم العمال بغربلة أكياس التبر، وهو مسحوق الذهب المليء بالشوائب.

ويقول بعض من أُلقي القبض عليهم بتهمة الهجرة غير الشرعية في ليبيا، إنهم عملوا في التنقيب عن الذهب «في منطقتي السرير وتازربو، إذ يجري ضخ كميات كبيرة من المياه في عدد من الحقول لاستخراج الذهب الممزوج بالتراب»، حسب مانقلت عنهم جريدة «العربي الجديد».

وتخضع مناطق مناجم الذهب لنفوذ القبائل المتواجدة الحدود الليبية مع تشاد والنيجر، ما يؤدي أحيانا إلى وقوع صدامات مسلحة بين بعض هذه القبائل.