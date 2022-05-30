قطر تبدي استعدادها لتطوير العلاقات وتفعيل الاتفاقيات المبرمة مع ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أبدت قطر استعدادها لتعزيز وتطوير العلاقات وتفعيل الاتفاقيات المبرمة مع ليبيا، لا سيما في المجال الصحي، مشيدة بجهود حكومة الوحدة الوطنية المبذولة في المحافل الدولية والإقليمية لتحقيق استقرار ليبيا ووحدة أراضيها، بحسب المكتب الإعلامي لنائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان أبوجناح.

جاء الموقف القطري على لسان سفيرها لدى ليبيا، خالد الدوسري، خلال لقائه اليوم الإثنين، مع نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الصحة المكلف، رمضان أبوجناح، بمكتبه في العاصمة طرابلس.

تطوير العلاقات الليبية- القطرية

وقال المكتب الإعلامي لأبوجناح عبر صفحته على «فيسبوك» إن السفير القطري أكد خلال اللقاء «رغبة بلاده في تطوير العلاقات الليبية- القطرية والعمل على تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين الشقيقين». معربا «عن دعم بلاده لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا وصولا للاستحقاق الانتخابي وفق قاعدة دستورية صحيحة».

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كما عبر السفير القطري خلال اللقاء «عن سعي بلاده لتعزيز أواصر التعاون المثمر مع ليبيا وفي المجالات كافة وبما يحقق أهداف الشعبين الشقيقين والعمل على تفعيل الاتفاقيات المبرمة بينهم»، مؤكدا «حرص الحكومة القطرية على دعم قطاع الصحة في ليبيا، من خلال منحها شحنة من اللقاحات المضادة لكورونا إلى وزارة الصحة الليبية، دعما منها للجهود الطبية الدولية في الاستجابة لهذا الوباء بشكل جماعي».

أبوجناح يثمن جهود قطر في دعم استقرار ليبيا

من جهته، رحب أبوجناح بالسفير القطري متمنيا له التوفيق في عمله، مؤكدا استعداد حكومة الوحدة الوطنية لمساعدته في أداء مهامه. مطالبا السفير بنقل تحياته وتقديره لوزير الصحة القطري، مثمنا جهود الدولة القطرية لدعم الاستقرار في ليبيا، بحسب المكتب الإعلامي لنائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية.

لقاء أبوجناح مع السفير القطري، الإثنين 30 مايو 2022. (المكتب الإعلامي لأبوجناح)

السفير القطري لدى ليبيا خالد الدوسري خلال لقائه مع أبوجناح، الإثنين 30 مايو 2022. (المكتب الإعلامي لأبوجناح)

أبوجناح خلال لقائه مع السفير القطري لدى ليبيا خالد الدوسري، الإثنين 30 مايو 2022. (المكتب الإعلامي لأبوجناح)