Atwasat

وليامز تناقش مستقبل الانتخابات في لقاء مع السفير القطري

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 20 يناير 2022, 03:17 مساء
وليامز تناقش مستقبل الانتخابات في لقاء مع السفير القطري
وليامز في لقائها مع السفير القطري لدى ليبيا خالد الدوسري، طرابلس، 20 يناير 2022. (حساب المستشارة الأممية على تويتر)
alwasat radio

التقت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا سيتفاني وليامز مع السفير القطري لدى ليبيا خالد الدوسري، اليوم الخميس، في طرابلس، لمناقشة الأوضاع السياسية، لا سيما ما يتعلق بمستقبل العملية الانتخابات.

وقالت وليامز إنها سعدت للغاية بلقاء السفير، مضيفة أن «المزيد من السفارات تستأنف عملها في ليبيا، وهذا أمر مشجع».

وأعرب الدوسري خلال اللقاء عن دعم حكومة قطر الكامل لجهود الأمم المتحدة في ليبيا؛ فيما أكد مع وليامز على أهمية «الحاجة إلى دعم قوي وموحد من المجتمع الدولي للشعب الليبي وللعملية الانتخابية».

- وليامز: الليبيون يريدون الانتخابات وليس تغيير الحكومة

وخلال الفترة الأخيرة، قامت وليامز بجولة في عدد من عواصم العالم المؤثرة في القضية الليبية ومنها القاهرة وأنقرة وموسكو، أبدت خلالها رفضها تغيير حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وشددت على ضرورة إجراء الانتخابات قبل نهاية يونيو المقبل.

يأتي ذلك في وقت أصاب الجمود فيه المشهد السياسي الليبي، مع عدم استقرار الأطراف السياسية على مستقبل واضح، وتعارض رؤية البعض مع ما تطرحه وليامز، خاصة مجلس النواب الذي طالب رئيسه عقيله صالح بضرورة تغيير الحكومة، وتشكيل لجنة جديدة لصياغة الدستور؛ بينما يترقب أن يعلن المجلس في 25 يناير الجاري خارطة طريق جديدة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«الفوز أو الوداع».. عنوان مهمة الجزائر أمام ساحل العاج في أمم أفريقيا

«الفوز أو الوداع».. عنوان مهمة الجزائر أمام ساحل العاج في أمم أفريقيا
بث مباشر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 2 - 0 أبوسليم» في الدوري الممتاز

بث مباشر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 2 - 0 أبوسليم» في الدوري الممتاز
«رايتس ووتش» تعلق على صور «سيارات حقوق الإنسان» في طرابلس

«رايتس ووتش» تعلق على صور «سيارات حقوق الإنسان» في طرابلس
المحكمة العليا الأميركية ترفض طلب ترامب منع نشر وثائق الاعتداء على «الكابيتول»

المحكمة العليا الأميركية ترفض طلب ترامب منع نشر وثائق الاعتداء على «الكابيتول»
البيت الأبيض يتعهد برد «سريع وصارم» حال اجتازت القوات الروسية حدود أوكرانيا

البيت الأبيض يتعهد برد «سريع وصارم» حال اجتازت القوات الروسية حدود أوكرانيا
البيت الأبيض يتعهد برد «سريع وصارم» حال اجتازت القوات الروسية حدود أوكرانيا

البيت الأبيض يتعهد برد «سريع وصارم» حال اجتازت القوات الروسية حدود أوكرانيا
بالصور.. «الأهلي طرابلس» يقدم لاعبه أنيس السلتو رسميا

بالصور.. «الأهلي طرابلس» يقدم لاعبه أنيس السلتو رسميا
«فرانس برس»: هل يهدد الهجوم الحوثي «الملاذ الآمن» الذي تقدمه الإمارات؟

«فرانس برس»: هل يهدد الهجوم الحوثي «الملاذ الآمن» الذي تقدمه الإمارات؟
ميسي خارج قائمة الأرجنتين لمباراتي تشيلي وكولومبيا في تصفيات المونديال

ميسي خارج قائمة الأرجنتين لمباراتي تشيلي وكولومبيا في تصفيات المونديال
ظهور قريب لمنتخب ليبيا رغم وداع الأمم الأفريقية وتصفيات مونديال قطر

ظهور قريب لمنتخب ليبيا رغم وداع الأمم الأفريقية وتصفيات مونديال قطر
ما بعد بيان «عقيلة» .. جدل ورسائل داخلية وخارجية حول الحكومة والدستور

ما بعد بيان «عقيلة» .. جدل ورسائل داخلية وخارجية حول الحكومة والدستور
التجربة البرلمانية في ليبيا 1908-1969 (19)

التجربة البرلمانية في ليبيا 1908-1969 (19)
فتحي الشويهدي ذو الوجه الضاحك أبدا

فتحي الشويهدي ذو الوجه الضاحك أبدا
الكتابة رأسمالي الرمزي!

الكتابة رأسمالي الرمزي!
شركات طيران أميركية تحذر من «كارثة» بسبب شبكات الجيل الخامس

شركات طيران أميركية تحذر من «كارثة» بسبب شبكات الجيل الخامس
«النواب»: عقيلة يدعو لإعادة تشكيل الحكومة والسايح يطلب قانون خاص بالطعون ومهلة لإجراء الانتخابات

«النواب»: عقيلة يدعو لإعادة تشكيل الحكومة والسايح يطلب قانون خاص بالطعون ومهلة ...
توقعات بصعود أسعار النفط إلى 200 دولار للبرميل خلال 5 سنوات

توقعات بصعود أسعار النفط إلى 200 دولار للبرميل خلال 5 سنوات
تقرير: 3 دول فاعلة أقل قلقا بشأن تأجيل الانتخابات.. وواشنطن لعبت لعبة مختلفة في ليبيا

تقرير: 3 دول فاعلة أقل قلقا بشأن تأجيل الانتخابات.. وواشنطن لعبت لعبة مختلفة في ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
مراكز العزل تستقبل 9 إصابات بـ«كورونا» خلال 24 ساعة.. وشفاء 10 حالات
مراكز العزل تستقبل 9 إصابات بـ«كورونا» خلال 24 ساعة.. وشفاء 10 ...
مفوضية الانتخابات تشكل لجنة لمراجعة قوائم تزكية مرشحي الرئاسة
مفوضية الانتخابات تشكل لجنة لمراجعة قوائم تزكية مرشحي الرئاسة
مفوضية الانتخابات تشكل لجنة لمتابعة وتوثيق أحكام الطعون في انتخابات الرئاسة
مفوضية الانتخابات تشكل لجنة لمتابعة وتوثيق أحكام الطعون في ...
«المركزي» يعلن «الانطلاق الفعلي» لعملية إعادة توحيد المصرف
«المركزي» يعلن «الانطلاق الفعلي» لعملية إعادة توحيد المصرف
وليامز تناقش مستقبل الانتخابات في لقاء مع السفير القطري
وليامز تناقش مستقبل الانتخابات في لقاء مع السفير القطري
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أمن طرابلس يضبط 3 أشخاص خطفوا مواطنا على الطريق الساحلي
أمن طرابلس يضبط 3 أشخاص خطفوا مواطنا على الطريق الساحلي...
تفاصيل واقعة التعنيف الجسدي لطلاب مدرسة ثانوية في سوق الجمعة
تفاصيل واقعة التعنيف الجسدي لطلاب مدرسة ثانوية في سوق الجمعة...
آخر رئيس حكومة في عهد القذافي يجهز لرد قانوني ضد تونس
آخر رئيس حكومة في عهد القذافي يجهز لرد قانوني ضد تونس...
سيارة تصدم أربعينيا وترديه قتيلا في طرابلس
سيارة تصدم أربعينيا وترديه قتيلا في طرابلس...
الحكومة تستثني سيارات النقل والحافلات من شرط سنة الصنع لمدة 6 أشهر
الحكومة تستثني سيارات النقل والحافلات من شرط سنة الصنع لمدة ......
المزيد
وليامز تطلع المنقوش على نتائج محادثاتها الأخيرة مع المحاورين الدوليين
وليامز تطلع المنقوش على نتائج محادثاتها الأخيرة مع المحاورين......
الحويج يوجه بالإفراج عن السيارات الموردة التي تزيد أعمارها على 10 سنوات لمدة 6 أشهر
الحويج يوجه بالإفراج عن السيارات الموردة التي تزيد أعمارها ......
هبوط الدولار واليورو والإسترليني في السوق الموازية
هبوط الدولار واليورو والإسترليني في السوق الموازية...
وليامز تناقش مستقبل الانتخابات في لقاء مع السفير القطري
وليامز تناقش مستقبل الانتخابات في لقاء مع السفير القطري...
«المركزي» يعلن «الانطلاق الفعلي» لعملية إعادة توحيد المصرف
«المركزي» يعلن «الانطلاق الفعلي» لعملية إعادة توحيد المصرف...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط