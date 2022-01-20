وليامز تناقش مستقبل الانتخابات في لقاء مع السفير القطري

القاهرة - بوابة الوسط

التقت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا سيتفاني وليامز مع السفير القطري لدى ليبيا خالد الدوسري، اليوم الخميس، في طرابلس، لمناقشة الأوضاع السياسية، لا سيما ما يتعلق بمستقبل العملية الانتخابات.

وقالت وليامز إنها سعدت للغاية بلقاء السفير، مضيفة أن «المزيد من السفارات تستأنف عملها في ليبيا، وهذا أمر مشجع».

وأعرب الدوسري خلال اللقاء عن دعم حكومة قطر الكامل لجهود الأمم المتحدة في ليبيا؛ فيما أكد مع وليامز على أهمية «الحاجة إلى دعم قوي وموحد من المجتمع الدولي للشعب الليبي وللعملية الانتخابية».

- وليامز: الليبيون يريدون الانتخابات وليس تغيير الحكومة

وخلال الفترة الأخيرة، قامت وليامز بجولة في عدد من عواصم العالم المؤثرة في القضية الليبية ومنها القاهرة وأنقرة وموسكو، أبدت خلالها رفضها تغيير حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وشددت على ضرورة إجراء الانتخابات قبل نهاية يونيو المقبل.

يأتي ذلك في وقت أصاب الجمود فيه المشهد السياسي الليبي، مع عدم استقرار الأطراف السياسية على مستقبل واضح، وتعارض رؤية البعض مع ما تطرحه وليامز، خاصة مجلس النواب الذي طالب رئيسه عقيله صالح بضرورة تغيير الحكومة، وتشكيل لجنة جديدة لصياغة الدستور؛ بينما يترقب أن يعلن المجلس في 25 يناير الجاري خارطة طريق جديدة.