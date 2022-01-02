الدبيبة يلتقي السفير القطري

رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة لدى استقباله السفير القطري لدى ليبيا خالد الدوسري، 2 يناير 2022. (الحكومة)

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، صباح اليوم الأحد، بمكتبه السفير القطري لدى ليبيا خالد الدوسري.

وأكد السفير «رغبة بلاده في تطوير العلاقات الليبية - القطرية والعمل على تفعيل الاتفاقات المبرمة بين البلدين الشقيقين»، حسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للحكومة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

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يشار إلى السفير القطري الذي تسلم مهام عمله الدبلوماسي منذ بضعة أسابيع، أجرى لقاءين مؤخرا مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ونائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي.