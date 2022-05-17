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كتيبة «النواصي»: نبارك دخول الحكومة الليبية برئاسة باشاغا طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 17 مايو 2022, 03:22 صباحا
كتيبة «النواصي»: نبارك دخول الحكومة الليبية برئاسة باشاغا طرابلس
رئيس الوزراء المكلف فتحي باشاغا وصورة لشعار كتيبة «القوة الثامنة» المعروفة بـ«النواصي» (أرشيفية: بوابة الوسط)
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رحبت كتيبة «القوة الثامنة» المعروفة بـ«النواصي» والمتمركزة في العاصمة طرابلس بوصول رئيس الوزراء فتحي باشاغا العاصمة طرابلس في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، الذي قالت إنها ساهمت فيه.

وجاء في نص بيان للقوة نشر على صفحتها بـ«فيسبوك»: «في هذه اللحظات المفصلية والتاريخية من عُمر بلادنا الحبيبة، تُبارك «القوة الثامنة النواصي» آمرًا وضباطًا ومنتسبين، دخول (الحكومة الليبية) برئاسة (السيد فتحي باشاغا) للعاصمة طرابلس لمباشرة أعمالها منها رسميًا».

وقالت إنها «كانت أحد أسباب دخولها، لما لمسته فيها من وطنية وإرادة حقيقية للتغيير».

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«النواصي»: سنقدم كامل الدعم لحكومة باشاغا
وأكدت كتيبة «النواصي» في البيان أن القوة ستقدم «كامل الدعم بكافة الطرق الممكنة لها، وذلك للنهوض بالدولة والمضي بها نحو الإستقرار الدائم».

وأكد لاحقا المكتب الإعلامي للحكومة المكلفة من مجلس النواب وصول رئيس الوزراء فتحي باشاغا إلى العاصمة طرابلس، مشيرا في بيان نشره على صفحته بـ«فيسبوك» إلى أن باشاغا يستعد «لمباشرة أعمال حكومته» من طرابلس.

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