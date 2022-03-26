باشاغا لـ«قناة الوسط»: الحكومة لن تعمل إلا في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب، فتحي باشاغا، أن «الحكومة لن تعمل إلا في طرابلس»، قائلًا: «نحن دخلنا فعليًا في مرحلة التسليم والتسلم، ولن يطول الأمر كثيرًا، حتى تبدأ حكومتنا العمل فعليًا من العاصمة».

وأوضح باشاغا في حوار مع «قناة الوسط WTV»، اليوم السبت، أن رؤيته للحكومة كانت ألا تتجاوز 20 وزيرًا «لكن الظرف السياسي لم يسمح بذلك»، مضيفًا: «ركزنا على التوافق قبل أي شيء آخر».

وأشار إلى إيمانه بالنظام الديمقراطي قائلًا: «كنت ولازلت مؤمنًا بالنظام الديمقراطي، وتقدمت للانتخابات وتركت المجلس العسكري في مصراتة؛ لأنه مرحلة وانتهت بالنسبة لي»، معتبرًا أن هدفه دائمًا كان «التداول السلمي للسلطة والديمقراطية».

باشاغا: حكومتنا حكومة مشاركة

وقال باشاغا: «حكومتنا حكومة مشاركة، ومنذ حوار جنيف ولجنة الحوار اخترت المشاركة مع الجانب المدني في الشرق عبر عقيلة صالح».

وأضاف إن القائمة المنافسة له في ملتقى الحوار السياسي «كانت على وفاق مع (القائد العام لقوات القيادة العامة المشير) خليفة حفتر.. ولم يعترض أحد يومها، ولم يعتبر تهمة كما قيل».

ولفت رئيس الحكومة المكلف إلى أن حكومة الوفاق السابقة «سلمت بسلاسة، وانخرطت في العمل السياسي، سعيًا للانتخابات لكن جرى إحباطنا وإفشال الاستحقاق».