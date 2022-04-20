Atwasat

وليامز و«الرئاسي» يتفقان على الهدوء والوحدة في ظل مناخ الاستقطاب الراهن

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 20 أبريل 2022, 11:04 مساء
وليامز و«الرئاسي» يتفقان على الهدوء والوحدة في ظل مناخ الاستقطاب الراهن
جانب من اجتماع المنفي ونائبيه مع وليامز وزينينغا، 20 أبريل 2022. (حساب وليامز على تويتر)
alwasat radio

قالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي، ستيفاني وليامز، اليوم الأربعاء، إنها اتفقت مع المجلس الرئاسي على أهمية الحفاظ على الهدوء والوحدة في ظل مناخ الاستقطاب الراهن.

وأشارت وليامز، عبر حسابها في موقع تويتر، إلى أنها اجتمعت برفقة القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومنسق أعمالها ريزدون زينينغا، مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائبيه عبد الله اللافي وموسى الكوني.

وأضافت أنها أطلعتهم على نتائج اجتماع اللجنة المشتركة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة التي عقدتها في القاهرة في الفترة من 13 إلى 18 أبريل، بغية التوصل إلى إطار دستوري توافقي يمكّن من إجراء الانتخابات الوطنية على نحو عملي في أقرب وقت ممكن.

وليامز: ينبغي إدارة وتوزيع عائدات النفط نحو شفاف وعادل
وأشارت المستشارة الأممية خلال اللقاء إلى أن ثروة ليبيا النفطية هي حق أصيل لليبين، وأنه يتعين ألا يسيس إنتاج النفط، فيما ينبغي إدارة وتوزيع عائدات النفط على نحو شفاف وعادل تمامًا.

- «تطورات العملية السياسية» محور مشاورات المنفي ونائبيه مع وليامز وزينينغا
- وليامز تطلع الدبيبة على نتائج اجتماع القاهرة

وقال المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأربعاء، إن ليبيا تخسر حاليًا أكثر من 550 ألف برميل يوميًا من إنتاج النفط بسبب الإغلاقات المفروضة على حقول ومرافئ تصدير رئيسية، وفق وكالة «رويترز».

ووفق بيان أصدره في وقت سابق اليوم، جدد المجلس الرئاسي دعوته لجميع المشاركين في العملية السياسية، بضرورة «تغليب مصلحة الوطن»، معتبرًا أن «التوافق هو مفتاح الوصول إلى حل نهائي للأزمة الليبية، وتحقيق السلام والمصالحة الوطنية وإعادة بناء الدولة، على أسس الأمن والعدل والقانون».

وأول أمس الإثنين، أعلنت وليامز نتائج اجتماع لجنة المسار الدستوري الليبي التي اختتمت أعمالها في القاهرة، وقالت إن لجنة المسار الدستوري أجرت على مدار أسبوع مشاورات بين أعضائها «في أجواء توافقية»، إضافة إلى «اجتماعات بينية مغلقة».

وقالت إن «الأمم المتحدة يسرت النقاشات العامة على مدى الأيام الماضية، وقدم فريق الخبراء إيضاحات فنية حول جملة من القضايا الدستورية المهمة، مستشهدين بتجارب دستورية من عدد من البلدان في المنطقة والعالم».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

برنامج «الميزان» (الحلقة 1)

برنامج «الميزان» (الحلقة 1)
برنامج «كتب ليبية» (8)

برنامج «كتب ليبية» (8)
روسيا تجري أول تجربة ناجحة على أحدث صاروخ بالستي من طراز «سارمات»

روسيا تجري أول تجربة ناجحة على أحدث صاروخ بالستي من طراز «سارمات»
خلونا نحلموا (الحلقة 8)

خلونا نحلموا (الحلقة 8)
مسلسل «شن الحكاية» (8)

مسلسل «شن الحكاية» (8)
مسلسل «هذا هو» (7)

مسلسل «هذا هو» (7)
الكاسا (الحلقة 5)

الكاسا (الحلقة 5)
هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (5)

هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (5)
«بوابة الوسط» تستعرض الجدول الكامل لمباريات صعود الممتاز وكأس ليبيا

«بوابة الوسط» تستعرض الجدول الكامل لمباريات صعود الممتاز وكأس ليبيا
القضاء البريطاني يسمح رسميا بتسليم أسانج إلى أميركا

القضاء البريطاني يسمح رسميا بتسليم أسانج إلى أميركا
الحداد: لن نسمح باستغلال المؤسسة العسكرية والمسلحين لجر البلاد إلى الحرب

الحداد: لن نسمح باستغلال المؤسسة العسكرية والمسلحين لجر البلاد إلى الحرب
الحصار الروسي يشتد.. ومقاتلو ماريوبول يستغيثون: ربما نعيش ساعاتنا الأخيرة

الحصار الروسي يشتد.. ومقاتلو ماريوبول يستغيثون: ربما نعيش ساعاتنا الأخيرة
فرنسا: هل تقلب ماري لوبان الموازين؟

فرنسا: هل تقلب ماري لوبان الموازين؟
«فرانس برس»: استمرار الانقسام بشأن ليبيا في مجلس الأمن

«فرانس برس»: استمرار الانقسام بشأن ليبيا في مجلس الأمن
المنتخب الوطني في المجموعة العاشرة بتصفيات كأس أمم أفريقيا 2023

المنتخب الوطني في المجموعة العاشرة بتصفيات كأس أمم أفريقيا 2023
وزير تونسي سابق: السفينة الغارقة قبالة سواحل تونس تركية وكانت محملة بالنفط الليبي المهرب

وزير تونسي سابق: السفينة الغارقة قبالة سواحل تونس تركية وكانت محملة بالنفط ...
«العفو الدولية» تطالب «القيادة العامة» بالإفراج الفوري عن معتقلين لديها

«العفو الدولية» تطالب «القيادة العامة» بالإفراج الفوري عن معتقلين لديها
بعد بيان مستشفى بئر الأسطى.. توضيح من حيدر السائح بخصوص عودة الجذام للانتشار في ليبيا

بعد بيان مستشفى بئر الأسطى.. توضيح من حيدر السائح بخصوص عودة الجذام للانتشار في ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
صرف أرقام عسكرية لـ4 آلاف فرد للدفعة النهائية من منتسبي جهاز حرس المنشآت النفطية
صرف أرقام عسكرية لـ4 آلاف فرد للدفعة النهائية من منتسبي جهاز حرس ...
شاهد في «اقتصاد بلس»: خسائر النفط وأسعار السلع في الأسواق الليبية
شاهد في «اقتصاد بلس»: خسائر النفط وأسعار السلع في الأسواق الليبية
ترتيبات لعقد اجتماع اقتصادي ليبي-إسباني وزيادة التبادل التجاري بين البلدين
ترتيبات لعقد اجتماع اقتصادي ليبي-إسباني وزيادة التبادل التجاري ...
ضبط شخص يسرق أسلاكا كهربائية في منطقة بن شعيب
ضبط شخص يسرق أسلاكا كهربائية في منطقة بن شعيب
وليامز و«الرئاسي» يتفقان على الهدوء والوحدة في ظل مناخ الاستقطاب الراهن
وليامز و«الرئاسي» يتفقان على الهدوء والوحدة في ظل مناخ الاستقطاب ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«أمن طرابلس»: القبض على والدين متهمين بتعذيب ابنهما
«أمن طرابلس»: القبض على والدين متهمين بتعذيب ابنهما...
المسماري يعلن تطورا جديدا بعد بيان ممثلي القيادة العامة في «5+5»
المسماري يعلن تطورا جديدا بعد بيان ممثلي القيادة العامة في ......
اشتباكات بين مسلحين في طرابلس
اشتباكات بين مسلحين في طرابلس...
بعد بيان الحويج.. توضيح من وكيل «فيريرو» في ليبيا بشأن شوكولاتة «كيندر»
بعد بيان الحويج.. توضيح من وكيل «فيريرو» في ليبيا بشأن ......
ضبط مطلوب في جريمة قتل وقعت منذ 6 سنوات بطرابلس
ضبط مطلوب في جريمة قتل وقعت منذ 6 سنوات بطرابلس...
المزيد
«الاقتصاد» تبحث مع «سولاركود» الأميركية الفرص الاستثمارية في الطاقة المتجددة
«الاقتصاد» تبحث مع «سولاركود» الأميركية الفرص الاستثمارية في......
رئاسة مجلس الدولة توصي لجنة التوافق بتقديم تقرير تفصيلي حول اجتماعات القاهرة
رئاسة مجلس الدولة توصي لجنة التوافق بتقديم تقرير تفصيلي حول ......
حكومة باشاغا تعقد اجتماعها الأول في سبها غدا
حكومة باشاغا تعقد اجتماعها الأول في سبها غدا...
وليامز و«الرئاسي» يتفقان على الهدوء والوحدة في ظل مناخ الاستقطاب الراهن
وليامز و«الرئاسي» يتفقان على الهدوء والوحدة في ظل مناخ ......
ضبط شخص يسرق أسلاكا كهربائية في منطقة بن شعيب
ضبط شخص يسرق أسلاكا كهربائية في منطقة بن شعيب...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط