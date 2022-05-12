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اللجنة الجمركية التونسية - الليبية تبحث ملف البضائع المستثناة من العبور

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 12 مايو 2022, 12:32 مساء
اللجنة الجمركية التونسية - الليبية تبحث ملف البضائع المستثناة من العبور
اجتماع اللجنة الجمركية التونسية - الليبية في طرابلس، 11 مايو 2022، (الجمارك التونسية)
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اتفقت اللجنة الفنية الجمركية التونسية - الليبية على سبع نقاط لدعم علاقات التعاون الجمركية بين البلدين، على رأسها متابعة ملف الصادرات برًا، وتقديم حلول للبضائع المستثناة من العبور.

جاء ذلك في الاجتماع الرابع للجنة، الذي انعقد من الإثنين إلى الأربعاء الماضيين بمدينة طرابلس، وفق بيان لإدارة الجمارك التونسية، على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

طرح حلول لعبور البضائع المستثناة
واتفق مدير عام مصلحة الجمارك اللواء سليمان علي سالم مع المديرة العامة للديوانة التونسية نجاة الجوادي على إرساء آلية جمركية لمتابعة الصادرات التونسية عن طريق البر في اتجاه ليبيا، إلى جانب إيجاد حلول بين الإدارتين الجمركيتين بالبلدين فيما يتعلق بمطالب تمرير بضائع مستثناة من العبور البري.

- وفد تونسي في ليبيا لتسهيل نقل البضائع

كما توافقا على مواصلة تطبيق منظومة التسجيل والمسح الآلي من الجانب التونسي عند دخول وخروج السيارات الليبية عبر معبر رأس اجدير، والسعي إلى تسوية وضعية السيارات المسجلة، التي لم تجر تصفيتها قبل دخول هذه المنظومة حيز التطبيق، وشددا على متابعة اتفاقية التبادل الحر في مجال شهادات المنشأ وشهادات المطابقة، وتنفيذ اتفاقية المنفذ الجمركي المشترك في ما يتعلق بحركة المسافرين والبضائع.

استمرار تنفيذ اتفاقات مكافحة الغش التجاري بين البلدين
واستقرت إدارتا الجمارك على مواصلة تنفيذ اتفاقية التعاون الإداري، وتكوين لجنة مشتركة تُعنى بمتابعة تطبيقها في مجالات مكافحة الغش التجاري والتهريب والمراقبة اللاحقة ومراقبة العبور البري، وتدعيم التعاون في مجال التدريب والتكوين وضبط برنامج في الغرض.

واتفقا على عقد اللجنة الفنية المشتركة خلال النصف الثاني من شهر ديسمبر المقبل؛ لمتابعة مدى تقدم إنجاز النقاط السابقة.

أول زيارة لمسؤولي الجمارك التونسية إلى ليبيا منذ 10 سنوات
وتعد زيارة المديرة العامة للديوانة والوفد المرافق لها إلى الجمارك الليبية، الأولى من نوعها منذ أكثر من عشر سنوات، حيث أكدت عزمها البناء على ما تحقق في مجال التعاون الجمركي التونسي الليبي، خصوصًا في مجال رقمنة المعاملات، ودعم التواصل الإيجابي مع نظيرها الليبي من أجل تسهيل حركة العبور والمساهمة في تنشيط الحركية الاقتصادية لما فيه الخير للمواطنين والمواطنات المتعاملين مع إدارتي الجمارك بالبلدين.

وتدارس الطرفان خلال اللقاء، آليات متابعة تنفيذ توصيات محضر اجتماع اللجنة الجمركية المشتركة، الذي عُقِد في مدينة جربة التونسية في 12 يونيو الماضي، إضافة إلى متابعة تنفيذ اتفاقية المنفذ الجمركي المشترك برأس اجدير، واتفاقية التعاون الإداري والتعاون في مجال التكوين والتدريب.

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