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وفد تونسي في ليبيا لتسهيل نقل البضائع

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 09 مايو 2022, 09:37 مساء
وفد تونسي في ليبيا لتسهيل نقل البضائع
وفد تونسي في لقائه مع مسؤولين بمصلحة الجمارك بطرابلس، 9 مايو 2022. (مصلحة الجمارك)
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وصلت المديرة العامة للجمارك التونسية إلى مطار معيتيقة الدولي في طرابلس، صباح اليوم الإثنين، تهميدًا للاجتماع مع مسؤولي مصلحة الجمارك، وبحث تسهيل حركة البضائع بين البلدين.

وقالت المصلحة إن عددًا من أعضائها استقبلوا الوفد التونسي، بتكليف من مدير عام مصلحة الجمارك، اللواء سليمان علي سالم.

أول اجتماع في العام 2022 للجنة الفنية الجمركية بين ليبيا وتونس 
وضم الوفد التونسي مدير إدارة الإحصاءات، ورئيس المكتب الحدودي برأس اجدير، لعقد «الاجتماع الدوري الأول لسنة 2022 للجنة الفنية الجمركية لمديري عموم الجمارك الليبية والجمارك التونسية».

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زيادة التجارة البينية محل نقاش 
ويبحث الاجتماع التوصيات التي جرى الاتفاق عليها في الاجتماع السابق للجنة، ودراسة التدابير والإجراءات الجمركية التي تسهل انسياب السلع والبضائع في المنافذ وزيادة التجارة البينية والاتفاق على وضع آلية لتنفيذ اتفاقية المنفذ المشترك للجانب المختص بتسهيل حركة المسافرين.

وفي الاجتماع الأخير بين الجانبين، جرى الاتفاق على تفعيل اتفاقية المنفذ المشترك فيما يخص انسياب السلع والبضائع.

وفد تونسي في لقائه مع مسؤولين بمصلحة الجمارك بطرابلس، 9 مايو 2022. (مصلحة الجمارك)
وفد تونسي في لقائه مع مسؤولين بمصلحة الجمارك بطرابلس، 9 مايو 2022. (مصلحة الجمارك)
وفد تونسي في لقائه مع مسؤولين بمصلحة الجمارك بطرابلس، 9 مايو 2022. (مصلحة الجمارك)
وفد تونسي في لقائه مع مسؤولين بمصلحة الجمارك بطرابلس، 9 مايو 2022. (مصلحة الجمارك)
وفد تونسي في لقائه مع مسؤولين بمصلحة الجمارك بطرابلس، 9 مايو 2022. (مصلحة الجمارك)
وفد تونسي في لقائه مع مسؤولين بمصلحة الجمارك بطرابلس، 9 مايو 2022. (مصلحة الجمارك)
وفد تونسي في لقائه مع مسؤولين بمصلحة الجمارك بطرابلس، 9 مايو 2022. (مصلحة الجمارك)
وفد تونسي في لقائه مع مسؤولين بمصلحة الجمارك بطرابلس، 9 مايو 2022. (مصلحة الجمارك)
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