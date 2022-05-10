Atwasat

حماد يكشف مصادر «حكومة باشاغا» في إعداد الميزانية والجهة التي ستؤل إليها بعد اعتمادها

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 10 مايو 2022, 06:11 مساء
حماد يكشف مصادر «حكومة باشاغا» في إعداد الميزانية والجهة التي ستؤل إليها بعد اعتمادها
وزير المالية والتخطيط بالحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

كشف وزير المالية والتخطيط بالحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، المصادر التي اعتمدت عليها الحكومة في إعداد مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022، التي أحالتها قبل أيام إلى مجلس النواب من أجل اعتمادها، وكذلك الجهة التي ستؤل إليها الميزانية بعد إقرارها من مجلس النواب.

وقال حماد في مقابلة مع قناة «الحدث» الإخبارية السعودية، اليوم الثلاثاء، إن وزارته قامت بدورها بعد نيلها الثقة من مجلس النواب وأعدت مشروع الميزانية العامة للدولة وأحالتها إلى البرلمان «بعد أن حصلت على المعلومات اللازمة لجميع قطاعات الدولة من الحكومات المتعاقبة، مثل منظومة المرتبات وكذلك المشاريع القائمة داخل الحكومات السابقة والمشاريع التي يراد تنفيذها بعد اعتماد الميزانية داخل مجلس النواب».

جميع بيانات الميزانية من حكومتي «الوفاق» و«الموقتة»
ولفت حماد إلى أن القانون المالي للدولة ينص على أن يشكل وزير المالية لجنة برئاسة وكيل الوزارة لمناقشة جميع المؤسسات والجهات الممولة من الخزانة العامة جزئيًا أو كليًا بشأن الميزانية، مشيرًا إلى أن الوزارة اضطرت للاعتماد على الميزانيات السابقة لحكومة الوفاق الوطني والحكومة الموقتة السابقتين بعد تعذر دخول الحكومة المكلفة من مجلس النواب إلى العاصمة طرابلس.

- تنتوش يطالب النواب بتقديم ملاحظاتهم حول مشروع قانون الميزانية إلى لجنة التخطيط والموازنة
- مجلس النواب يعلق جلسته إلى الغد ويحيل مشروع قانون الميزانية إلى لجنة الموازنة والتخطيط
- بقيمة تتخطى 94 مليار دينار.. حكومة باشاغا تستعد لإحالة مشروع ميزانية 2022 لـ«النواب»

وأضاف حماد أنهم في وزارة المالية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب أخذوا «جميع البيانات من الحكومتين السابقتين وناقشوها داخل مجلس الوزراء واعتمدوا عليها في بناء الميزانية المحالة إلى مجلس النواب» للاعتماد.

الجهة التي ستؤول إليها الميزانية بعد اعتمادها
وأكد حماد أنه في حال اعتماد الميزانية وإقرارها من قبل مجلس النواب ستحال إلى الحكومة المكلفة من المجلس، موضحًا أن مسوَّدة قانون الميزانية المحال إلى مجلس النواب تحتوي على أحكام مواد القانون التي تنص على أن تؤول الميزانية إلى الحكومة المكلفة من مجلس النواب «بشكل رسمي»، مؤكدًا أنه «لا تستطيع أي حكومة ثانية التعامل مع الميزانية بخلاف حكومتهم».

وأكد حماد أن الحكومة المكلفة من مجلس النواب ستبدأ العمل بالميزانية فور اعتمادها من مجلس النواب خلال الأيام المقبلة بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي والجهات الرقابية، مرجحًا ألا يعترض مسؤولو مصرف ليبيا المركزي على إحالة الميزانية للحكومة المكلفة من مجلس النواب.

وأحال مجلس النواب، أمس الإثنين، مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022 إلى لجنة التخطيط والموازنة المالية بالمجلس، التي طلب رئيسها من الأعضاء تقديم ملاحظاتهم حول الميزانية المقترحة خلال خمسة أيام اعتبارًا من أمس الإثنين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد 2 - 3 المدينة» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد 2 - 3 المدينة» في الدوري الممتاز
كيف يتحول اللاجئون الأوكران إلى مكسب لمستقبليهم؟.. بنك التنمية الأوروبية يجيب

كيف يتحول اللاجئون الأوكران إلى مكسب لمستقبليهم؟.. بنك التنمية الأوروبية يجيب
أحلام خارج التغطية

أحلام خارج التغطية
تأهل النصر والأخضر والأهلي بنغازي لدور 16 كأس ليبيا لكرة القدم

تأهل النصر والأخضر والأهلي بنغازي لدور 16 كأس ليبيا لكرة القدم
مصر: سببان وراء انخفاض معدلات الإصابة والوفاة بـ«كورونا»

مصر: سببان وراء انخفاض معدلات الإصابة والوفاة بـ«كورونا»
3 مباريات في دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة اليد

3 مباريات في دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة اليد
كاركاتير خيري - أوكرانيا

كاركاتير خيري - أوكرانيا
«كاف» يعلن رسميا: نهائي دوري أبطال أفريقيا في المغرب

«كاف» يعلن رسميا: نهائي دوري أبطال أفريقيا في المغرب
الأمم المتحدة تحذر من خطر تجاوز شدة حرارة الأرض عتبة 1.5 درجة

الأمم المتحدة تحذر من خطر تجاوز شدة حرارة الأرض عتبة 1.5 درجة
شاهد: متظاهرون يرشقون السفير الروسي بالطلاء الأحمر في بولندا

شاهد: متظاهرون يرشقون السفير الروسي بالطلاء الأحمر في بولندا
إطلاق أعيرة نارية من منزل رئيس وزراء سريلانكا إثر اقتحام آلاف المتظاهرين بوابته الرئيسية

إطلاق أعيرة نارية من منزل رئيس وزراء سريلانكا إثر اقتحام آلاف المتظاهرين بوابته ...
«الداخلية» تتجه لتحديث الإصدارات الأمنية بعد الاستفادة من التجربة التركية

«الداخلية» تتجه لتحديث الإصدارات الأمنية بعد الاستفادة من التجربة التركية
خلال لقائه المشري في القاهرة.. نورلاند يدعو «النواب» و«الدولة» إلى الاتفاق حول القاعدة الدستورية

خلال لقائه المشري في القاهرة.. نورلاند يدعو «النواب» و«الدولة» إلى الاتفاق حول ...
بليحق: انطلاق جلسة «النواب» لمناقشة مشروع ميزانية 2022

بليحق: انطلاق جلسة «النواب» لمناقشة مشروع ميزانية 2022
روسيا تستعرض قوتها العسكرية في ذكرى الانتصار على النازية.. وبوتين يحذر من «أهوال حرب شاملة»

روسيا تستعرض قوتها العسكرية في ذكرى الانتصار على النازية.. وبوتين يحذر من «أهوال...
بريطانيا ترفض إعادة تراث روماني «مسروق» من ليبيا

بريطانيا ترفض إعادة تراث روماني «مسروق» من ليبيا
كاركاتير خيري - مبادئ اللاعب السياسي

كاركاتير خيري - مبادئ اللاعب السياسي
شاهد في «هذا المساء».. حكومة باشاغا تعلن ميزانيتها.. ومبادرات داخلية لإنهاء الأزمة

شاهد في «هذا المساء».. حكومة باشاغا تعلن ميزانيتها.. ومبادرات داخلية لإنهاء ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
بدعم 7 هيئات دولية.. مشروع جديد لتعزيز نظام عدالة يلائم القصَّر في ليبيا
بدعم 7 هيئات دولية.. مشروع جديد لتعزيز نظام عدالة يلائم القصَّر ...
باشاغا يدعو إلى حوار مع كل القوى السياسية والمجتمعية والعسكرية
باشاغا يدعو إلى حوار مع كل القوى السياسية والمجتمعية والعسكرية
المنفي يبحث مع المبروك الأوضاع المالية للحكومة
المنفي يبحث مع المبروك الأوضاع المالية للحكومة
المنفي يطلع على احتياجات بلديات المنطقة الشرقية
المنفي يطلع على احتياجات بلديات المنطقة الشرقية
«النواب» يقرر استدعاء رئيس صندوق الإنماء ويصوت على عقد جلسة بسرت
«النواب» يقرر استدعاء رئيس صندوق الإنماء ويصوت على عقد جلسة بسرت
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الأمن الداخلي يعلن ضبط أحد أكبر رؤوس القتل بالمنطقة الغربية
الأمن الداخلي يعلن ضبط أحد أكبر رؤوس القتل بالمنطقة الغربية...
شركة طيران ليبية خاصة جديدة تعلن وصول أولى رحلاتها من مالطا
شركة طيران ليبية خاصة جديدة تعلن وصول أولى رحلاتها من مالطا...
«الإفتاء» الليبية تحدد القيمة النقدية لزكاة الفطر
«الإفتاء» الليبية تحدد القيمة النقدية لزكاة الفطر...
شاهد.. ما وراء عودة بلحاج في برنامج «الحصاد»
شاهد.. ما وراء عودة بلحاج في برنامج «الحصاد»...
«العفو الدولية» تطالب بمحاسبة رئيس «جهاز دعم الاستقرار»
«العفو الدولية» تطالب بمحاسبة رئيس «جهاز دعم الاستقرار»...
المزيد
ضبط سيارة شرطة مسروقة أسفل جسر القره بوللي
ضبط سيارة شرطة مسروقة أسفل جسر القره بوللي...
حماد يكشف مصادر «حكومة باشاغا» في إعداد الميزانية والجهة التي ستؤل إليها بعد اعتمادها
حماد يكشف مصادر «حكومة باشاغا» في إعداد الميزانية والجهة ......
الدبيبة يشدد على ضرورة التقيد بمراحل استكمال انتخابات المجالس البلدية
الدبيبة يشدد على ضرورة التقيد بمراحل استكمال انتخابات ......
«النواب» يقرر استدعاء رئيس صندوق الإنماء ويصوت على عقد جلسة بسرت
«النواب» يقرر استدعاء رئيس صندوق الإنماء ويصوت على عقد جلسة ......
المنفي يطلع على احتياجات بلديات المنطقة الشرقية
المنفي يطلع على احتياجات بلديات المنطقة الشرقية...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط