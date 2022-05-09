Atwasat

تنتوش يطالب النواب بتقديم ملاحظاتهم حول مشروع قانون الميزانية إلى لجنة التخطيط والموازنة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 09 مايو 2022, 06:21 مساء
تنتوش يطالب النواب بتقديم ملاحظاتهم حول مشروع قانون الميزانية إلى لجنة التخطيط والموازنة
رئيس لجنة التخطيط والموازنة والمالية عمر تنتوش خلال جلسة مجلس النواب في طبرق، 16 أغسطس 2021. (فيديو)
alwasat radio

طالب رئيس لجنة التخطيط والموازنة والمالية بمجلس النواب، عمر تنتوش، أعضاء المجلس بتقديم ملاحظاتهم حول مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022 في موعد أقصاه خمسة أيام اعتبارًا من اليوم الإثنين، وذلك بعدما أحال المجلس مشروع القانون إلى اللجنة بعد مناقشته خلال جلسة اليوم.

وبرر تنتوش، في إعلان وزعه على أعضاء مجلس النواب اطلعت عليه «بوابة الوسط» بعد جلسة اليوم، طلبه «لضيق الوقت» وذلك تمهيدًا لإعداد تقرير من لجنة التخطيط والموازنة والمالية حول مشروع قانون الميزانية العامة للدولة تمهيدًا لعرضه على المجلس.

قيمة الميزانية العامة للدولة للعام 2022
وتبلغ القيمة الإجمالية للميزانية العامة للدولة للعام 2020 التي اقترحتها الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، 94 مليارًا و830 مليونًا و515 ألفًا و200 دينار ليبي، موزعة على أربعة أبواب، للرواتب والنفقات التشغيلية والتسييرية، وبرامج التنمية والإعمار، والدعم.

- مجلس النواب يعلق جلسته إلى الغد ويحيل مشروع قانون الميزانية إلى لجنة الموازنة والتخطيط
- بليحق: انطلاق جلسة «النواب» لمناقشة مشروع ميزانية 2022
- بقيمة تتخطى 94 مليار دينار.. حكومة باشاغا تستعد لإحالة مشروع ميزانية 2022 لـ«النواب»
- الأسطى: الميزانية المقترحة لسنة مالية وليس 6 أشهر فقط

واقترحت الحكومة المكلفة من مجلس النواب، للباب الأول الخاص بالرواتب وما في حكمها أن يخصص له 41 مليارًا و778 مليونًا و145 ألفًا و200 دينار، فيما خصصت للباب الثاني المتعلق بالنفقات التسييرية والتشغيلية 8 مليارات و677 مليونًا و370 ألفًا، وكان نصيب الباب الثالث الخاص بمشروعات وبرامج التنمية وإعادة الإعمار 17 مليارًا و700 مليون، أما نفقات الدعم، وهي الباب الرابع من الميزانية، فخصص لها 26 مليارًا و675 مليونًا.

نتائج الجولة الأولى لاجتماعات المسار الدستوري
وعلق مجلس النواب جلسته اليوم التي عقدها برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري، لسفر رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح إلى القاهرة، حيث التقى هناك المبعوث الخاص سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند أمس الأحد.

وقال الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن المجلس سيناقش خلال جلسته غدًا الثلاثاء، ما وصلت إليه اللجنة المكلفة المسار الدستوري في اجتماعات القاهرة وما يستجد من أعمال.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أول حديث لأنشيلوتي بعد السقوط في «ديربي» العاصمة

أول حديث لأنشيلوتي بعد السقوط في «ديربي» العاصمة
تسريبات حول إنهاء مانشستر سيتي صفقة هالاند الأضخم في تاريخ «البريميرليغ»

تسريبات حول إنهاء مانشستر سيتي صفقة هالاند الأضخم في تاريخ «البريميرليغ»
شارل ميشال اضطر للاحتماء من القصف أثناء زيارة مفاجئة لأوكرانيا

شارل ميشال اضطر للاحتماء من القصف أثناء زيارة مفاجئة لأوكرانيا
بليحق: انطلاق جلسة «النواب» لمناقشة مشروع ميزانية 2022

بليحق: انطلاق جلسة «النواب» لمناقشة مشروع ميزانية 2022
روسيا تستعرض قوتها العسكرية في ذكرى الانتصار على النازية.. وبوتين يحذر من «أهوال حرب شاملة»

روسيا تستعرض قوتها العسكرية في ذكرى الانتصار على النازية.. وبوتين يحذر من «أهوال...
بوتين: الجيش الروسي يدافع عن «الوطن الأم» في أوكرانيا

بوتين: الجيش الروسي يدافع عن «الوطن الأم» في أوكرانيا
بوريل يدعو إلى استخدام الأموال الروسية المجمدة في إعادة بناء أوكرانيا

بوريل يدعو إلى استخدام الأموال الروسية المجمدة في إعادة بناء أوكرانيا
أبوردينة: السيادة على القدس ومقدساتها هي لدولة فلسطين

أبوردينة: السيادة على القدس ومقدساتها هي لدولة فلسطين
بريطانيا ترفض إعادة تراث روماني «مسروق» من ليبيا

بريطانيا ترفض إعادة تراث روماني «مسروق» من ليبيا
كاركاتير خيري - مبادئ اللاعب السياسي

كاركاتير خيري - مبادئ اللاعب السياسي
شاهد في «هذا المساء».. حكومة باشاغا تعلن ميزانيتها.. ومبادرات داخلية لإنهاء الأزمة

شاهد في «هذا المساء».. حكومة باشاغا تعلن ميزانيتها.. ومبادرات داخلية لإنهاء ...
عون لـ«حكومتنا»: أزمة تلوث البنزين «محدودة».. والنائب العام فتح تحقيقا بشأنها

عون لـ«حكومتنا»: أزمة تلوث البنزين «محدودة».. والنائب العام فتح تحقيقا بشأنها
هيئة شؤون الحج: 3.5 ألف حاج من ليبيا فقط مسموح لهم بأداء الشعائر.. وهذه شروط الاختيار

هيئة شؤون الحج: 3.5 ألف حاج من ليبيا فقط مسموح لهم بأداء الشعائر.. وهذه شروط ...
حكومة باشاغا: 41 مليار دينار إجمالي الرواتب «بعد جدول المرتبات الموحد»

حكومة باشاغا: 41 مليار دينار إجمالي الرواتب «بعد جدول المرتبات الموحد»
رد جديد من «البريقة لتسويق النفط» على اتهامات «البنزين المغشوش»

رد جديد من «البريقة لتسويق النفط» على اتهامات «البنزين المغشوش»
مركز إماراتي يتحدث عن «معارك» مؤجلة في ليبيا ستظهر في المرحلة المقبلة

مركز إماراتي يتحدث عن «معارك» مؤجلة في ليبيا ستظهر في المرحلة المقبلة
حماد يتوقع تعاون الكبير في تسييل الميزانية بعد إقرارها من مجلس النواب

حماد يتوقع تعاون الكبير في تسييل الميزانية بعد إقرارها من مجلس النواب
إيان مارتن يتحدث عن الحاجة لـ«مقاربة دولية موحدة» لإنجاح الانتخابات الليبية

إيان مارتن يتحدث عن الحاجة لـ«مقاربة دولية موحدة» لإنجاح الانتخابات الليبية
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
اللافي يبحث مع وليامز تطورات العملية السياسية في ليبيا وملف المصالحة الوطنية
اللافي يبحث مع وليامز تطورات العملية السياسية في ليبيا وملف ...
مجلس النواب يعلق جلسته إلى الغد ويحيل مشروع قانون الميزانية إلى لجنة الموازنة والتخطيط
مجلس النواب يعلق جلسته إلى الغد ويحيل مشروع قانون الميزانية إلى ...
المنقوش تعرب عن دعمها الكامل الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة في أوكرانيا
المنقوش تعرب عن دعمها الكامل الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة في...
الدبيبة يطلع على مراحل تقدم العمل بمشروع محطة كهرباء غرب طرابلس الاستعجالي
الدبيبة يطلع على مراحل تقدم العمل بمشروع محطة كهرباء غرب طرابلس ...
تنتوش يطالب النواب بتقديم ملاحظاتهم حول مشروع قانون الميزانية إلى لجنة التخطيط والموازنة
تنتوش يطالب النواب بتقديم ملاحظاتهم حول مشروع قانون الميزانية إلى...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الأمن الداخلي يعلن ضبط أحد أكبر رؤوس القتل بالمنطقة الغربية
الأمن الداخلي يعلن ضبط أحد أكبر رؤوس القتل بالمنطقة الغربية...
«الإفتاء» الليبية تحدد القيمة النقدية لزكاة الفطر
«الإفتاء» الليبية تحدد القيمة النقدية لزكاة الفطر...
شركة طيران ليبية خاصة جديدة تعلن وصول أولى رحلاتها من مالطا
شركة طيران ليبية خاصة جديدة تعلن وصول أولى رحلاتها من مالطا...
شاهد.. ما وراء عودة بلحاج في برنامج «الحصاد»
شاهد.. ما وراء عودة بلحاج في برنامج «الحصاد»...
«العفو الدولية» تطالب بمحاسبة رئيس «جهاز دعم الاستقرار»
«العفو الدولية» تطالب بمحاسبة رئيس «جهاز دعم الاستقرار»...
المزيد
باشاغا يبحث التعديات على مياه النهر الصناعي في سرت
باشاغا يبحث التعديات على مياه النهر الصناعي في سرت...
الجيش المصري يحبط تهريب شحنة كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد المخدرة قرب الحدود مع ليبيا
الجيش المصري يحبط تهريب شحنة كبيرة من الأسلحة والذخائر ......
«الداخلية» تتجه لتحديث الإصدارات الأمنية بعد الاستفادة من التجربة التركية
«الداخلية» تتجه لتحديث الإصدارات الأمنية بعد الاستفادة من ......
تنتوش يطالب النواب بتقديم ملاحظاتهم حول مشروع قانون الميزانية إلى لجنة التخطيط والموازنة
تنتوش يطالب النواب بتقديم ملاحظاتهم حول مشروع قانون ......
الدبيبة يطلع على مراحل تقدم العمل بمشروع محطة كهرباء غرب طرابلس الاستعجالي
الدبيبة يطلع على مراحل تقدم العمل بمشروع محطة كهرباء غرب ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط