مجلس النواب يعلق جلسته إلى الغد ويحيل مشروع قانون الميزانية إلى لجنة الموازنة والتخطيط

القاهرة - بوابة الوسط

قال الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن المجلس علق جلسته اليوم الإثنين إلى غد الثلاثاء، وأحال مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022 إلى لجنة الموازنة والتخطيط والمالية بالمجلس وفقًا للقانون رقم (04) لسنة 2014 المنظم لعمل المجلس، وذلك بعد مناقشته من قبل الأعضاء الحاضرين للجلسة.

واقترحت الحكومة ميزانية تبلغ قيمتها الإجمالية 94 مليارًا و830 مليونًا و515 ألفا و200 دينار ليبي، تتوزع على أربعة أبواب، على ما أعلن وزير المالية، أسامة حماد، في بيان نشره المكتب الإعلامي للحكومة.

مجلس النواب يناقش نتائج اجتماع المسار الدستوري الثلاثاء

وأضاف بليحق، في تصريح نشره عبر صفحته على «فيسبوك» وحسابه على «تويتر» وموقع مجلس النواب على الإنترنت، أن جلسة غدًا الثلاثاء، سيناقش خلالها النواب ما وصلت إليه اللجنة المكلفة المسار الدستوري في اجتماعات القاهرة وما يستجد من أعمال.

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ومن المقرر أن تستأنف اجتماعات الجولة الثانية للمسار الدستوري في مصر يوم 15 مايو الجاري بين اللجنة المكلفة من مجلس النواب ونظيرتها من المجلس الأعلى للدولة برعاية من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، من أجل التوافق على الأساس الدستوري اللازم لاستئناف العملية الانتخابية.

عقيلة صالح والمشري في القاهرة

وترأس جلسة اليوم النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، بينما يتواجد رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح ومعه رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري في العاصمة المصرية القاهرة منذ أمس الأحد، حيث التقيا، كل على حدة، مع المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا، السفير ريتشارد نورلاند؛ لبحث الوضع الراهن في ليبيا.

وتركزت مناقشات نورلاند مع كل من عقيلة صالح والمشري في القاهرة على أزمة إغلاق النفط وإدارة عائداته والعملية السياسية وسبل الدفع بالمسار الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات وكذلك الانقسام الحكومي.

جلسة مجلس النواب، الإثنين 9 أبريل 2022. (مجلس النواب)

جلسة مجلس النواب، الإثنين 9 أبريل 2022. (مجلس النواب)