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«الإفتاء» تدعو لتحري هلال شوال

القاهرة - بوابة الوسط السبت 30 أبريل 2022, 03:43 مساء
«الإفتاء» تدعو لتحري هلال شوال
فريق رصد الأهلة التابع لدار الإفتاء أثناء استطلاع هلال رمضان، الأول من أبريل 2022. (الإنترنت)
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دعت اللجنة العليا للإفتاء بـ«الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية»، لجان رصد الأهلة التابعة لها في كافة ربوع ليبيا للخروج إلى المراصد لتحرّي رؤية هلال شهر شوال.

وقات اللجنة، في بيان اليوم السبت، إن تحري رؤية الهلال ستكون بعد عصر اليوم، مطالبة من يرى الهلال أن يتواصل مع مكتب الأوقاف أو المحكمة.

«الاستشعار عن بعد»: الإثنين أول أيام عيد الفطر المبارك

قبل ذلك، توقع المركز الليبي للاستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء أن يكون الإثنين المقبل (2 مايو) هو أول أيام شهر شوال (أول أيام عيد الفطر)، على أن يكون غدًا الأحد هو المتمم لشهر رمضان.

وقال المركز في بيان، إن الإعلان الرسمي عن دخول شهر شوال سيكون، اليوم السبت، بعد غروب الشمس من قبل الجهات الرسمية المكلفة من الدولة، موضحًا أن يوم تحري الهلال هو الـ29 من كل شهر قمري، «حيث يتراءى فيه الناس هلال الشهر الجديد بعد غروب الشمس فإن ثبتت الرؤية بدأوا الشهر الجديد وإن تعذر رؤيته أتموا الشهر الحاضر 30 يومًا».

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