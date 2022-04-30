«الاستشعار عن بعد»: الإثنين أول أيام عيد الفطر المبارك...

توقَّع المركز الليبي للاستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء أن يكون يوم الإثنين هو أول أيام شهر شوال (أول أيام عيد الفطر المبارك)، على أن يكون غدًا الأحد هو المتمم لشهر رمضان المبارك.
وقال المركز في بيان، إن الإعلان الرسمي عن دخول شهر شوال سيكون، اليوم السبت، بعد غروب الشمس من قبل الجهات الرسمية المكلفة من الدولة. وأوضح أن يوم تحري الهلال هو الـ29 من كل شهر قمري، حيث يتراءى فيه الناس هلال الشهر الجديد بعد غروب الشمس فإن ثبتت رؤية الهلال بدأوا الشهر الجديد وإن تعذر رؤيته أتموا الشهر الحاضر 30.
رؤية الهلال يوم السبت.. ممكنة؟
ونفي بيان المركز، «إمكان رؤية الهلال مساء اليوم السبت 29 رمضان بالعين المجردة أو حتى بالأجهزة المقربة والحديثة لأنه غير موجود فوق الأفق »، وقال إن «زمن مكوث الهلال فوق الأفق وقت الغروب مساء يوم الأحد 30 رمضان سيكون 45 دقيقة، وعمر الهلال أكثر من 21 ساعة لذلك يمكن رؤيته بالعين المجردة لوكان الطقس مناسبًا للرؤية وكان الجو صحوًا».
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